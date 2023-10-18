В детсадах Екатеринбурга отказались от чатов с родителями в WhatsApp

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Воспитатели уже стали просить родителей скачать приложение и зарегистрироваться в нем до 1 ноября. Теперь там будут публиковаться важные объявления.
Сроки перехода на новую платформу неизвестны, пишет Е1. В настоящий момент все это носит рекомендательный характер.
В администрации сообщили, что речь не идет о полном запрете чатов. Просто все образовательные учреждения города постепенно начнут работать в «Сферуме». Это касается и секций тоже.
Отмечается, что «Сферум» — государственный мессенджер. Для общения в нем необходимо иметь профиль во «ВКонтакте».