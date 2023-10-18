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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

В детсадах Екатеринбурга отказались от родительских чатов в WhatsApp

В детсадах Екатеринбурга отказались от чатов с родителями в WhatsApp

18 октября 2023, 13:26
Фото: 1MI

В детсадах Екатеринбурга отказались от родительских чатов в WhatsApp

От родительских чатов в WhatsApp отказались в детсадах и школах Екатеринбурга. Для общения планируется переход на новую платформу «Сферум».

Воспитатели уже стали просить родителей скачать приложение и зарегистрироваться в нем до 1 ноября. Теперь там будут публиковаться важные объявления.

Сроки перехода на новую платформу неизвестны, пишет Е1. В настоящий момент все это носит рекомендательный характер.

В администрации сообщили, что речь не идет о полном запрете чатов. Просто все образовательные учреждения города постепенно начнут работать в «Сферуме». Это касается и секций тоже.

Отмечается, что «Сферум» — государственный мессенджер. Для общения в нем необходимо иметь профиль во «ВКонтакте».

В Екатеринбурге стали запрещать родительские чаты в WhatsApp*
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#Администрация#Вконтакте#WhatsApp#Приложение#Родители#Школы#Мессенджер#Объявления#Екатеринбург#Детсады#Дарья Сорокина#Сферум
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