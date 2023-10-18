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Четыре автомобиля столкнулись в Екатеринбурге

В Екатеринбурге перекрыли дорогу из-за массового ДТП

18 октября 2023, 04:16
Фото: Е1

Четыре автомобиля столкнулись в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошло столкновение четыре автомобилей. Дорожная авария случилась в Базовом переулке.

На месте происшествия работают автоинспекторы. По словам очевидца, сотрудники ГИБДД перекрыли все три полосы движения в сторону Сибирского тракта, пишет Е1.

Также, как рассказал екатеринбуржец, при помощи автомобилей из потока инспекторы растаскивают машины и буксируют их тросом.

Причины и обстоятельства аварии в настоящее время неизвестны.

Напомним, 9 октября 2023 года в Екатеринбурге случилась массовая авария между автомобилями Land Rover, Lexus и Lada Largus. В происшествии пострадали водители Lada и Lexus.

Два водителя пострадали в массовом ДТП в Екатеринбурге
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#Происшествия#ДТП#Дорога#ГИБДД#Автомобиль#Инспекторы#Водитель#ЧП#Движение#Массовое дтп#Ограничение движения#Дорожное движение#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
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