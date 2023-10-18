В Екатеринбурге перекрыли дорогу из-за массового ДТП

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
На месте происшествия работают автоинспекторы. По словам очевидца, сотрудники ГИБДД перекрыли все три полосы движения в сторону Сибирского тракта, пишет Е1.
Также, как рассказал екатеринбуржец, при помощи автомобилей из потока инспекторы растаскивают машины и буксируют их тросом.
Причины и обстоятельства аварии в настоящее время неизвестны.
Напомним, 9 октября 2023 года в Екатеринбурге случилась массовая авария между автомобилями Land Rover, Lexus и Lada Largus. В происшествии пострадали водители Lada и Lexus.