В Екатеринбурге после пожара «УГМК-арена» проверят подрядчика

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
О предстоящей проверке сообщил директор «Ледовой арены» Данил Крицкий. По его словам, причиной воспламенения стало возгорание листов пенополистирола. Пожар разгорелся во время проведения строительно-монтажных работ.
В результате ЧП никто не пострадал. Ущерб незначительный, точная сума которого будет названа после обследования.
В отношении данной компании будет проведена соответствующая проверка, — добавил Крицкий.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге второй раз за два месяца горит ледовая арена УГМК. Воспламенился утеплитель на площади 100 квадратных метров. Пламя уже потушено.