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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В Екатеринбурге проверят подрядчика «УГМК-арены»

В Екатеринбурге после пожара «УГМК-арена» проверят подрядчика

18 октября 2023, 11:02
Фото: tagilcity.ru

В Екатеринбурге проверят подрядчика «УГМК-арены»

В Екатеринбурге проверят подрядчика, который проводил строительные работы на «УГМК-арена». 18 октября здесь произошел пожар.

О предстоящей проверке сообщил директор «Ледовой арены» Данил Крицкий. По его словам, причиной воспламенения стало возгорание листов пенополистирола. Пожар разгорелся во время проведения строительно-монтажных работ.

В результате ЧП никто не пострадал. Ущерб незначительный, точная сума которого будет названа после обследования.

В отношении данной компании будет проведена соответствующая проверка, — добавил Крицкий.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге второй раз за два месяца горит ледовая арена УГМК. Воспламенился утеплитель на площади 100 квадратных метров. Пламя уже потушено.

Пожар на УГМК-Арене в Екатеринбурге потушили за 22 минуты
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#Пожар#Подрядчик#УГМК#Екатеринбург#Дарья Сорокина#УГМК-арена#Строительные работы
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