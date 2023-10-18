В Екатеринбурге сбившего трех человек водителя проверили на трезвость

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Результаты медосвидетельствования показали, что в момент дорожного происшествия мужчина был трезв. Его водительский стаж — 13 лет, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.
В день аварии екатеринбуржец возвращался вместе со своей женой с дачи. Причина, из-за которой он совершил ДТП, он пока не может сказать.
Напомним, ЧП случилось вечером 17 октября 2023 года в районе Уралмаша. Горожанин снес трамвайную остановку и сбил троих пешеходов. Двое из них погибли на месте, третьего человека отвезли в больницу с травмой головы.