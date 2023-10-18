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Устроивший ДТП в Екатеринбурге водитель оказался трезв

В Екатеринбурге сбившего трех человек водителя проверили на трезвость

18 октября 2023, 06:09
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Устроивший ДТП в Екатеринбурге водитель оказался трезв

79-летний водитель, который протаранил трамвайную остановку в Екатеринбурге и сбил трех человек, прошел освидетельствование.

Результаты медосвидетельствования показали, что в момент дорожного происшествия мужчина был трезв. Его водительский стаж — 13 лет, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

В день аварии екатеринбуржец возвращался вместе со своей женой с дачи. Причина, из-за которой он совершил ДТП, он пока не может сказать.

Напомним, ЧП случилось вечером 17 октября 2023 года в районе Уралмаша. Горожанин снес трамвайную остановку и сбил троих пешеходов. Двое из них погибли на месте, третьего человека отвезли в больницу с травмой головы.

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