В ФАС отчитались о снижении цен на мясо кур. Но оно подорожало

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Также недавно рестораны сообщили о дефиците курятины, а мясопереработчики отметили, что никаких предпосылок для того, чтобы куриное мясо подешевело, нет. В ситуации разбирались журналисты «Новых известий».
В ФАС сообщили, что производители куриного мяса начали снижать оптовые цены на мясо, ритейлерам также рекомендовано вслед за оптовиками понижать ценники.
Журналисты выяснили, что оптовые цены «снизили», но есть нюанс. На рынке в России доминируют три производителя куриного мяса — АО «Группа Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье».
Проверяющие хотели проверить этих оптовиков и проанализировать, обоснованно ли компании повысили цены на куриное мясо более, чем на 5%. Тогда же, получив запросы от ФАС, производители оперативно снизили цены на тушку бройлера, о чем сообщили проверяющим.
В результате взаимодействия с ведомством производители приняли решение о снижении отпускных цен на тушку бройлера, — добавили в ведомстве.
Однако неизвестно, как снижение цен дойдет до розницы. Ведь между производителями и покупателями есть еще и поставщики. А в отношении них ФАС не проводила проверок и не изучал цены.
Торговым сетям антимонопольщики рекомендуют снижать цены на курицу для потребителей, только если цены снижены или предоставлены скидки поставщиками.
Поэтому, из-за цен, установленных поставщиками, стоимость куриного мяса остается высокой.
Отмечается, что общепит уже столкнулся и с дефицитом этой продукции. В конце прошлой недели в компании «Юнирест» сообщили, что рестораны ощущают нехватку мяса курицы.
В июле этого года стоимость курицы в России установила исторический рекорд: 196,93 рубля за 1 кг. В розничных сетях средний ценник еще выше — 270 рублей за 1 кг.
Еще один фактор роста стоимости продукции обозначил президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев — это сокращение числа рабочих на производствах.