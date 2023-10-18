В горбольнице Верхней Пышмы осталось всего три педиатра

Нехватка медперсонала возникла в городской больнице Верхней Пышмы

В городской больнице Верхней Пышмы обострилась нехватка детских специалистов. Особенно критическая ситуация сложилась в случае с педиатрами, которых осталось всего трое на город с населением в 73 тысячи человек.