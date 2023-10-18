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Нехватка медперсонала возникла в городской больнице Верхней Пышмы

В горбольнице Верхней Пышмы осталось всего три педиатра

18 октября 2023, 10:40
Фото: 1MI

Нехватка медперсонала возникла в городской больнице Верхней Пышмы

В городской больнице Верхней Пышмы обострилась нехватка детских специалистов. Особенно критическая ситуация сложилась в случае с педиатрами, которых осталось всего трое на город с населением в 73 тысячи человек.
Руководство постоянно меняется, сейчас такие ужасные условия работы, что все увольняются. Осталось три педиатра, а нагрузка огромная, — рассказал журналистам сотрудник медучреждения.

По словам другого медика, дефицит специалистов усилился после 2020 года, когда новое руководство Верхнепышминской больницы снизило зарплаты медперсонала, при этом нагрузка только возросла, сообщает E1.RU.

Еще одним фактором прессинга на систему здравоохранения врач назвал рост числа детей, закрепленных за одним участком.

При норме 800 детей на участке уже несколько лет назад было 1800, — указал сотрудник.

Ранее медсестра из Свердловской области сообщила о ежемесячной зарплате в 12,7 тысячи рублей.

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#Больница#Дети#Свердловская область#Медицина#Здравоохранение#Педиатр#Григорий Орлов
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