В горбольнице Верхней Пышмы осталось всего три педиатра

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Руководство постоянно меняется, сейчас такие ужасные условия работы, что все увольняются. Осталось три педиатра, а нагрузка огромная, — рассказал журналистам сотрудник медучреждения.
По словам другого медика, дефицит специалистов усилился после 2020 года, когда новое руководство Верхнепышминской больницы снизило зарплаты медперсонала, при этом нагрузка только возросла, сообщает E1.RU.
Еще одним фактором прессинга на систему здравоохранения врач назвал рост числа детей, закрепленных за одним участком.
При норме 800 детей на участке уже несколько лет назад было 1800, — указал сотрудник.
Ранее медсестра из Свердловской области сообщила о ежемесячной зарплате в 12,7 тысячи рублей.