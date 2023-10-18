В Ирбите прогремел взрыв во время дорожных работ

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Предположительно, работающий экскаватор случайно повредил кабель, из-за чего произошел взрыв, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Ирбит».
По предварительным данным, пострадавших в этом происшествии нет.
Напомним, с 16 по 20 октября 2023 года в Краснотурьинске на карьере «Пещерный» проводятся взрывные работы. Местным жителям не рекомендуется в эти дни ходить в леса поблизости с карьером.
Кроме того, по периметру местности, где проводятся взрывы, стоит охрана.