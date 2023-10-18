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Updated Сегодня, 03:20

Экскаватор в Ирбите спровоцировал взрыв

В Ирбите прогремел взрыв во время дорожных работ

18 октября 2023, 03:20
Фото: Telegram-канал «Инцидент Ирбит»

Экскаватор в Ирбите спровоцировал взрыв

Во время проведения работ на дороге в Ирбите раздался взрыв. Инцидент произошел на улице Елизарьевых на парковочном месте у предприятия.

Предположительно, работающий экскаватор случайно повредил кабель, из-за чего произошел взрыв, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Ирбит».

По предварительным данным, пострадавших в этом происшествии нет.

Видео: Telegram-канал «Инцидент Ирбит»

Напомним, с 16 по 20 октября 2023 года в Краснотурьинске на карьере «Пещерный» проводятся взрывные работы. Местным жителям не рекомендуется в эти дни ходить в леса поблизости с карьером.

Кроме того, по периметру местности, где проводятся взрывы, стоит охрана.

В Краснотурьинске будут греметь взрывы пять дней подряд
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