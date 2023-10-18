tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

«Вафельная» разметка в Нижнем Тагиле появится на перекрестке Садоводов — Степная

В Нижнем Тагиле нанесут «вафельную» разметку на перекресток

18 октября 2023, 08:38
Фото: 1MI

«Вафельная» разметка в Нижнем Тагиле появится на перекрестке Садоводов — Степная

В Нижнем Тагиле нанесут «вафельную» дорожную разметку на перекрестке улиц Садоводов — Степная. Она будет желтого цвета.

Разметка будет обозначать участок дороги, на который запрещено выезжать, если впереди возникла пробка. Из-за нее водителю придется остановиться, тем самым на дороге создастся препятствие для проезда в поперечном движении.

При этом «вафельница» разрешает поворот влево или вправо в случаях, которые разрешены ПДД, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.

Напомним, в Екатеринбурге «вафельную» разметку нанесли на перекрестке улиц Токаря — Краулей.

В случае, если водители будут останавливаться на этой разметке, им предусмотрен за это штраф, сумма которого составляет тысячу рублей. Также в городе планируют сделать еще одну аналогичную разметку.

На дороге Екатеринбурга сделали «вафельную» разметку
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле ГИБДД ловит автовладельцев с неоплаченными штрафамиВ Екатеринбурге дрифтера привлекли к ответственности за ночные гонкиПробка образовалась на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле
#Нижний Тагил#Штраф#Водитель#Пробка#ПДД#Дороги#Дорожная разметка#Перекресток#Разметка#Улицы#Поворот#Елизавета Зиборова#Автомобилисты#Пробки#ЦОДД#Препятствие#Вафельная разметка
Подпишитесь
Этилбензол и сероводород превысили норму в воздухе Тагила после пожара на ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 05:55
Тагильчанин возмутился работой новой системы оплаты бензина на АЗС «Лукойл»
Вчера, 14:53
Новую подсветку протестировали на здании Молодежного театра в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:45
Опрокинулся на крышу. Два автомобиля столкнулись на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:59
Депутаты ГГО отказались рассматривать вопрос об отставке главы Дмитрия Летникова
Сегодня, 08:40
Стало плохо: 79-летний водитель назвал причину смертельного ДТП в Екатеринбурге
Сегодня, 09:28