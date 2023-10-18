В Нижнем Тагиле нанесут «вафельную» разметку на перекресток

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Разметка будет обозначать участок дороги, на который запрещено выезжать, если впереди возникла пробка. Из-за нее водителю придется остановиться, тем самым на дороге создастся препятствие для проезда в поперечном движении.
При этом «вафельница» разрешает поворот влево или вправо в случаях, которые разрешены ПДД, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.
Напомним, в Екатеринбурге «вафельную» разметку нанесли на перекрестке улиц Токаря — Краулей.
В случае, если водители будут останавливаться на этой разметке, им предусмотрен за это штраф, сумма которого составляет тысячу рублей. Также в городе планируют сделать еще одну аналогичную разметку.