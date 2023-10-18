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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Движение автомобилей изменено в одном районе Нижнего Тагила

В районе Гальянского рынка в Нижнем Тагиле изменено движение

18 октября 2023, 13:15
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Движение автомобилей изменено в одном районе Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле изменилось движение на Черноисточинском шоссе в районе Гальянского рынка. Об изменениях граждан проинформировала Госавтоинспекция.

Теперь при движении со стороны улицы Бригадной в сторону Октябрьского проспекта светофор для водителей перенесен от остановки «Рынок Гальянский» к забравке «Газпромнефть».

Также на месте нанесена дорожная разметка 6.16 в виде «Стоп линии», сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

При этом светофор для пешеходов остался на прежнем месте. На выезде с рынка был установлен новый светофорный объект.

Водителей призывают к внимательности и осторожности на данном участке дороги.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Пешеходы#Светофор#Дорожная разметка#Октябрьский проспект#Госавтоинспекция#Дарья Сорокина#Гальянский рынок#Изменение движения#Стоп линия#Новый светофор
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