В районе Гальянского рынка в Нижнем Тагиле изменено движение

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Теперь при движении со стороны улицы Бригадной в сторону Октябрьского проспекта светофор для водителей перенесен от остановки «Рынок Гальянский» к забравке «Газпромнефть».
Также на месте нанесена дорожная разметка 6.16 в виде «Стоп линии», сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
При этом светофор для пешеходов остался на прежнем месте. На выезде с рынка был установлен новый светофорный объект.
Водителей призывают к внимательности и осторожности на данном участке дороги.