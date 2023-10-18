В свердловской ГИБДД призвали ограничить пожилых водителей после ДТП на Уралмаше

С возрастом реакция водителей притупляется — понимая это, пожилые автомобилисты двигаются с меньшей скоростью, чем основной поток, и часто это приводит к ДТП. Что касается медкомиссии, часто люди, зная о своих заболеваниях, стремятся скрыть их ради получения водительских прав — и поэтому процедура не должна быть формальной, заявил замглавы ГИБДД в разговоре эфире телеканала ОРТ.