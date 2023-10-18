В свердловской ГИБДД призвали ограничить пожилых водителей после ДТП на Уралмаше

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Я склоняюсь к тому, что вводить ограничения необходимо. Если не возрастной ценз, то надо хотя бы усилить за ними контроль в части прохождения медицинской комиссии, — заявил Колясников.
С возрастом реакция водителей притупляется — понимая это, пожилые автомобилисты двигаются с меньшей скоростью, чем основной поток, и часто это приводит к ДТП. Что касается медкомиссии, часто люди, зная о своих заболеваниях, стремятся скрыть их ради получения водительских прав — и поэтому процедура не должна быть формальной, заявил замглавы ГИБДД в разговоре эфире телеканала ОРТ.
Напомним, в отношении пенсионера, устроившего смертельное ДТП на Уралмаше, возбудили уголовное дело. Также ведется проверка в отношении медиков, которые допустили его до управления автотранспортом.