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Замглавы свердловской ГИБДД призвал ввести ограничения для водителей-пенсионеров

В свердловской ГИБДД призвали ограничить пожилых водителей после ДТП на Уралмаше

18 октября 2023, 14:00
Фото: 1MI

Замглавы свердловской ГИБДД призвал ввести ограничения для водителей-пенсионеров

Замначальника свердловской ГИБДД Денис Колясников призвал усилить контроль за медкомиссией для получения прав возрастными водителями. Так он отреагировал на ДТП в Екатеринбурге с двумя погибшими, учиненное 79-летним автомобилистом.
Я склоняюсь к тому, что вводить ограничения необходимо. Если не возрастной ценз, то надо хотя бы усилить за ними контроль в части прохождения медицинской комиссии, — заявил Колясников.

С возрастом реакция водителей притупляется — понимая это, пожилые автомобилисты двигаются с меньшей скоростью, чем основной поток, и часто это приводит к ДТП. Что касается медкомиссии, часто люди, зная о своих заболеваниях, стремятся скрыть их ради получения водительских прав — и поэтому процедура не должна быть формальной, заявил замглавы ГИБДД в разговоре эфире телеканала ОРТ.

Напомним, в отношении пенсионера, устроившего смертельное ДТП на Уралмаше, возбудили уголовное дело. Также ведется проверка в отношении медиков, которые допустили его до управления автотранспортом.

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#ДТП#ГИБДД#Водители#Водительские права#Смертельное дтп#Екатеринбург#Григорий Орлов#Пенсионер насмерть сбил пешеходов на Уралмаше в Екатеринбурге
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