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В Свердловской области похолодает до -1 градуса

В Свердловскую область придут заморозки и мокрый снег до -1 градуса

18 октября 2023, 11:00
Фото: Midjourney

В Свердловской области похолодает до -1 градуса

В Свердловской области ожидается похолодание до -1 градуса, а также мокрый снег и ветер до 17 метров в секунду. Похолодание прогнозируется на 19 октября 2023 года.

Погода ожидается облачной с прояснениями. Днем температура будет держаться на отметках +2… +7 градусов, рассказали в ЕДДС Нижнего Тагила.

Ночью столбики термометров опустятся до 0… -1 градуса. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров. Местами в регионе порывы ветра могут усиливаться до 15-17 метров в секунду.

Напомним, с 16 по 20 октября 2023 года в Нижнем Тагиле прогнозируется облачность без осадков. Температура воздуха днем +6 градусов.

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