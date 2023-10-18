В Свердловскую область придут заморозки и мокрый снег до -1 градуса

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Погода ожидается облачной с прояснениями. Днем температура будет держаться на отметках +2… +7 градусов, рассказали в ЕДДС Нижнего Тагила.
Ночью столбики термометров опустятся до 0… -1 градуса. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров. Местами в регионе порывы ветра могут усиливаться до 15-17 метров в секунду.
Напомним, с 16 по 20 октября 2023 года в Нижнем Тагиле прогнозируется облачность без осадков. Температура воздуха днем +6 градусов.