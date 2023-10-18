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Виноделы из Франции побывали на московском салоне «Французская осень»

Виноделы из Франции побывали на московском салоне «Французская осень»

18 октября 2023, 10:09
Фото: 1MI
Гендиректор Франко-Российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) Павел Шинский рассказал, что проходивший в Москве салон «Французская осень» посетили 15 виноделов из Франции.

По словам Шинского, таким образом винный бизнес Франции показывает желание продолжать работу на российском рынке, пишет 56orb.ru.

Среди французских гостей были те, кто впервые посетил столицу России, и те, кто уже работал в нашей стране. В делегацию вошли представители Божоле, Шампани, Бордо и еще нескольких регионов Франции.

Шинский заявил, что Российская Федерация остается торгово-экономическом партнером французского бизнеса, если не нарушает европейское законодательство.

Также он отметил, что все посетившие московский форум виноделы желают сохранить «живую связь с россиянами».

Второй Российский винодельческий форум состоится 9–10 ноября. Ключевой темой его будут импортозамещение и меры поддержки российского вина.

Напомним, в 2022 году Российский винодельческий форум стал самым обсуждаемым событием отрасли. Его участниками стали 64 компании, производящие и продающие вино.

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