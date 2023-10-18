Виноделы из Франции побывали на московском салоне «Французская осень»

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
По словам Шинского, таким образом винный бизнес Франции показывает желание продолжать работу на российском рынке, пишет 56orb.ru.
Среди французских гостей были те, кто впервые посетил столицу России, и те, кто уже работал в нашей стране. В делегацию вошли представители Божоле, Шампани, Бордо и еще нескольких регионов Франции.
Шинский заявил, что Российская Федерация остается торгово-экономическом партнером французского бизнеса, если не нарушает европейское законодательство.
Также он отметил, что все посетившие московский форум виноделы желают сохранить «живую связь с россиянами».
Второй Российский винодельческий форум состоится 9–10 ноября. Ключевой темой его будут импортозамещение и меры поддержки российского вина.
Напомним, в 2022 году Российский винодельческий форум стал самым обсуждаемым событием отрасли. Его участниками стали 64 компании, производящие и продающие вино.