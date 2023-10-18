Вор с чужим ноутбуком прыгнул в электричку и успел доехать до Нижнего Тагила

Девушка оставила ноутбук на скамейке на перроне и, вернувшись через пять минут, обнаружила, что ПК за 50 тысяч рублей исчез. Транспортные полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения на вокзале — выяснилось, что вещь украл мужчина в кепке, который после этого зашел в поезд и уехал.