tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

В Тагиле задержали вора, укравшего ноутбук у девушки на вокзале в Екатеринбурге

Вор с чужим ноутбуком прыгнул в электричку и успел доехать до Нижнего Тагила

18 октября 2023, 14:25
Фото: УМВД на транспорте по УрФО

В Тагиле задержали вора, укравшего ноутбук у девушки на вокзале в Екатеринбурге

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга мужчина похитил оставленный на лавочке ноутбук и уехал в Нижний Тагил, где его поездка завершилась встречей с полицейскими.

Девушка оставила ноутбук на скамейке на перроне и, вернувшись через пять минут, обнаружила, что ПК за 50 тысяч рублей исчез. Транспортные полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения на вокзале — выяснилось, что вещь украл мужчина в кепке, который после этого зашел в поезд и уехал.

Полицейские из Екатеринбурга передали информацию коллегам из Нижнего Тагила, и вскоре 31-летнего вора-рецидивиста задержали на другом вокзале. Ему грозит новый срок за кражу (ст. 158 УК), сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по УрФО.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге покупатель украл телефон у кассира в «Красном и белом».

Мужчина в Екатеринбурге украл женские станки для бритья и бальзам
Узнать подробнее
Читайте также:
Полицейские ищут пару автоугонщиков за кражу Ford Focus в Нижнем ТагилеВ Нижнем Тагиле найдена женщина, которая совершала покупки с чужой картыПолиция разыскивает жительницу Нижнего Тагила за шопинг с чужой карты
#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Кража#Кража имущества#Транспортная полиция#Григорий Орлов
Подпишитесь
Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
Сегодня, 11:14
Этилбензол и сероводород превысили норму в воздухе Тагила после пожара на ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 05:55
Директор по персоналу УВЗ обсудил с главой свердловской ФСИН прием на работу зэков
Сегодня, 13:03
В свердловской ГИБДД призвали ограничить пожилых водителей после ДТП на Уралмаше
Сегодня, 14:00
Справедливость через суд. Свердловский Минздрав заставили выплатить врачу 1,5 млн
Сегодня, 11:30
«Мужчина сидел и крестился»: в Нижнем Тагиле насмерть сбили пешехода
Сегодня, 13:50