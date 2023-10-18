Вор с чужим ноутбуком прыгнул в электричку и успел доехать до Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Девушка оставила ноутбук на скамейке на перроне и, вернувшись через пять минут, обнаружила, что ПК за 50 тысяч рублей исчез. Транспортные полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения на вокзале — выяснилось, что вещь украл мужчина в кепке, который после этого зашел в поезд и уехал.
Полицейские из Екатеринбурга передали информацию коллегам из Нижнего Тагила, и вскоре 31-летнего вора-рецидивиста задержали на другом вокзале. Ему грозит новый срок за кражу (ст. 158 УК), сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по УрФО.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге покупатель украл телефон у кассира в «Красном и белом».