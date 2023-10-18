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В ЦБ решили пока не выпускать новую купюру в 1000 рублей

Выпуск обновленной купюры в 1000 рублей приостановлен после критики РПЦ

18 октября 2023, 07:14
Фото: 1MI

В ЦБ решили пока не выпускать новую купюру в 1000 рублей

Выпуск обновленной купюры номиналом в 1000 рублей в ЦБ решили временно приостановить и доработать дизайн из-за критики РПЦ.

На новой банкноте изображена церковь в Казанском кремле, на которой отсутствует крест. Его решили убрать, так как здание используется в качестве музея, а не церкви. Однако в РПЦ изображение подвергли критике, призвав быть осторожнее с выбором дизайна.

В связи с этим Центробанк решил изъять данную купюру из оборота, чтобы доработать ее внешний вид и потом перевыпустить, рассказали на официальном сайте Банка России.

Напомним, 16 октября 2023 года ЦБ выпустил пятитысячную купюру с изображением Екатеринбурга. На ней представлены достопримечательности города и УрФО.

На новой пятитысячной купюре изобразили Екатеринбург
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#Экономика#РПЦ#Деньги#Купюра#Центральный Банк#Банкнота#Церковь#Музей#ЦБ РФ#ЦБ#Обновление#Выпуск#Приостановка#Критика#Дизайн#Оборот#Внешний вид#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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