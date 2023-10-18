Выпуск обновленной купюры в 1000 рублей приостановлен после критики РПЦ

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
На новой банкноте изображена церковь в Казанском кремле, на которой отсутствует крест. Его решили убрать, так как здание используется в качестве музея, а не церкви. Однако в РПЦ изображение подвергли критике, призвав быть осторожнее с выбором дизайна.
В связи с этим Центробанк решил изъять данную купюру из оборота, чтобы доработать ее внешний вид и потом перевыпустить, рассказали на официальном сайте Банка России.
Напомним, 16 октября 2023 года ЦБ выпустил пятитысячную купюру с изображением Екатеринбурга. На ней представлены достопримечательности города и УрФО.