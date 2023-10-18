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Published Сегодня, 17:09

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В ГИБДД сообщили подробности гибели тагильчанки в автоаварии в Нижнем Тагиле

Выяснились подробности о водителе, насмерть сбившем женщину в Нижнем Тагиле

18 октября 2023, 17:09
Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

В ГИБДД сообщили подробности гибели тагильчанки в автоаварии в Нижнем Тагиле

18 октября на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле водитель Lada Granta на большой скорости проехал на красный свет и насмерть сбил 58-летнюю женщину, переходившую дорогу возле 36-го дома.

Кадры с места трагического ДТП мы публиковали ранее. В разговоре с TagilCity.ru очевидец сообщил, что вокруг было много крови, а над телом погибшей сидел мужчина и крестился.

Как сообщили в нижнетагильской ГИБДД, за последний год 40-летний виновник аварии трижды привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Как показало освидетельствование, в момент аварии водитель был трезв — пояснить, почему он не заметил пешехода, мужчина оказался не в состоянии.

Основная причина ДТП будет установлена в ходе ​ следствия по окончании, которого будет принято процессуальное решение, — сообщили в ГАИ.
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#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Водитель#Водители#Смертельное дтп#Григорий Орлов
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