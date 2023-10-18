Выяснились подробности о водителе, насмерть сбившем женщину в Нижнем Тагиле

Как сообщили в нижнетагильской ГИБДД, за последний год 40-летний виновник аварии трижды привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Как показало освидетельствование, в момент аварии водитель был трезв — пояснить, почему он не заметил пешехода, мужчина оказался не в состоянии.