Выяснились подробности о водителе, насмерть сбившем женщину в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Кадры с места трагического ДТП мы публиковали ранее. В разговоре с TagilCity.ru очевидец сообщил, что вокруг было много крови, а над телом погибшей сидел мужчина и крестился.
Как сообщили в нижнетагильской ГИБДД, за последний год 40-летний виновник аварии трижды привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Как показало освидетельствование, в момент аварии водитель был трезв — пояснить, почему он не заметил пешехода, мужчина оказался не в состоянии.
Основная причина ДТП будет установлена в ходе следствия по окончании, которого будет принято процессуальное решение, — сообщили в ГАИ.