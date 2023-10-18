«Я в аду. Помоги»: Пропавшая полгода назад в Екатеринбурге женщина написала мужу

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Женщина перестала выходить на связь 5 мая, дома у нее осталась 10-летняя дочь. Сейчас пропавшую ищут полицейские и волонтеры.
По словам матери Анастасии, в 2022 году женщина переехала в Екатеринбург, где стала реже звонить и писать родным.
Последний раз она писала мне 20 апреля, чтобы поздравить с днем рождения. После этого перестала отвечать на мои звонки и СМС-ки. В конце июля со мной связался муж моей дочери и сообщил, что она пропала почти три месяца назад, — рассказала мать Анастасии.
Родственники сразу обратились в полицию и к волонтерам. В первые дни поисков им сообщили, что 26 июля женщина попала на камеры наблюдения в Екатеринбурге и после этого ее нигде не видели.
Родные почти отчаялись найти Анастасию, но 13 октября текущего года муж пропавшей вновь написал ей сообщение, на которое Веревкина ответила.
Я не могу говорить, я в аду. Помоги. Если узнают, что я тебе или кому-то пишу, убьют уже завтра. Пишу тайно. Завтра после 9:00 постараюсь тебе позвонить. Можешь забрать меня? — написала женщина.
После этого она вновь пропала.
Родные в замешательстве. Возможно, женщина и правда в опасности, и кто-то удерживает ее силой. Родственники вновь обратились в МВД с просьбой найти дочь и просят всех неравнодушных посодействовать в этом.
Приметы женщины: рост 160 сантиметров, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Была одета в серый свитер, коричневые джинсы и белые кроссовки. Носит очки.
Если вы располагается какой-либо информацией по местонахождению Анастасии Веревкиной, просим вас обратиться к инфоргу «ЛизаАлерт», телефон: 8(953)-601-80-76 или в МВД по номеру 112.