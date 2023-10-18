Житель Екатеринбурга задолжал почти полмиллиона ребенку. За это его осудили

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Ранее екатеринбуржец уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов. Суд, рассмотрев уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, установил, что деньги не выплачивались более полугода без уважительной причины, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Во время судебного заседания горожанин признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к семи месяцам исправительных работ с удержанием из его заработка 5% в государственный доход.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина выплатил миллионный долг по алиментам после того, как был арестован его автомобиль.