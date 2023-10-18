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Жителю Екатеринбурга вынесен приговор за долг в полмиллиона по алиментам

Житель Екатеринбурга задолжал почти полмиллиона ребенку. За это его осудили

18 октября 2023, 06:42
Фото: 1MI

Жителю Екатеринбурга вынесен приговор за долг в полмиллиона по алиментам

В Екатеринбурге 32-летний мужчина не выплачивал своему ребенку алименты и накопил долг, сумма которого превысила 400 тысяч рублей.

Ранее екатеринбуржец уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов. Суд, рассмотрев уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, установил, что деньги не выплачивались более полугода без уважительной причины, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Во время судебного заседания горожанин признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к семи месяцам исправительных работ с удержанием из его заработка 5% в государственный доход.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина выплатил миллионный долг по алиментам после того, как был арестован его автомобиль.

В Екатеринбурге мужчина выплатил миллион алиментов после ареста его автомобиля
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