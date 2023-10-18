Жительница Екатеринбурга устроила погоню за самокатчиком. Он повредил ее машину

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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После того, как самокатчик врезался в машину, он попытался уехать, но девушка вышла из салона и стала бежать за ним, пишет Е1.
Когда екатеринбурженке удалось его догнать, она сказала, что мужчина повредил ее транспорт. Горожанин ответил, что он въехал из-за того, что девушка припарковалась среди дороги. Затем он скрылся.
Автовладелица обратилась в полицию, попросив объявить мужчину на самокате в розыск.
Напомним, 5 сентября 2023 года в Каменске-Уральском подросток, ехавший на электросамокате, сбил свою бабушку. Пострадавшую увезли в больницу.