27 несанкционированных свалок в Нижнем Тагиле ликвидирует местная фирма

ООО «Комавтотранс» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2014 году. Директором компании является Алексей Телешенко. Организация занимается обслуживанием скверов, парков и кладбищ в городе. Всего с МКУ «СЗГХ» было заключено 37 договоров на общую сумму в 672,9 миллиона рублей.