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27 несанкционированных свалок в Нижнем Тагиле ликвидирует местная фирма

27 несанкционированных свалок в Нижнем Тагиле ликвидирует местная фирма

19 октября 2023, 09:38
Фото: 1MI
Определен подрядчик, который ликвидирует 27 несанкционированных свалок в Нижнем Тагиле. Работами займется местное ООО «Комавтотранс».

Всего на тендер в качестве потенциальных подрядчиков заявились две организации. «Комавтотранс» снизил начальную цену контракта на 250 тысяч рублей: с 1,5 миллиона до 1,25 миллиона рублей.

Все работы на объектах необходимо окончить до 30 ноября 2023 года. Подрядчик должен вывезти 469 кубометров мусора с 27 несанкционированных свалок. Мусор — это масса из строительных, пищевых, растительных отходов, а также упаковка.

Растительные отходы работники должны утилизировать на специальный полигон. Мусор с объектов запрещено сбрасывать в овраги или водоотводные канавы.

ООО «Комавтотранс» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2014 году. Директором компании является Алексей Телешенко. Организация занимается обслуживанием скверов, парков и кладбищ в городе. Всего с МКУ «СЗГХ» было заключено 37 договоров на общую сумму в 672,9 миллиона рублей.

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