27 несанкционированных свалок в Нижнем Тагиле ликвидирует местная фирма

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Всего на тендер в качестве потенциальных подрядчиков заявились две организации. «Комавтотранс» снизил начальную цену контракта на 250 тысяч рублей: с 1,5 миллиона до 1,25 миллиона рублей.
Все работы на объектах необходимо окончить до 30 ноября 2023 года. Подрядчик должен вывезти 469 кубометров мусора с 27 несанкционированных свалок. Мусор — это масса из строительных, пищевых, растительных отходов, а также упаковка.
Растительные отходы работники должны утилизировать на специальный полигон. Мусор с объектов запрещено сбрасывать в овраги или водоотводные канавы.
ООО «Комавтотранс» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2014 году. Директором компании является Алексей Телешенко. Организация занимается обслуживанием скверов, парков и кладбищ в городе. Всего с МКУ «СЗГХ» было заключено 37 договоров на общую сумму в 672,9 миллиона рублей.