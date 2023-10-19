«Аэрофлот» показал коллегам из Венесуэлы функции АИС ОВП «Леонардо»

Гости из Венесуэлы приезжали в офис «Аэрофлота» на семинар, который проходил 16–17 октября. Их ознакомили с основными принципами работы программных компонентов российской автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок «Леонардо». Сотрудники «Аэрофлота» показали, как работают системы управления ресурсами рейсов, пассажирских бронирований на рейсе, сервер электронных документов для оформления продажи авиаперевозок и допуслуг. В аэропорту Шереметьево венесуэльским коллегам продемонстрировали, как действует автоматизированная система регистрации пассажиров и багажа, передает rostovgazeta.ru.