«Аэрофлот» показал коллегам из Венесуэлы функции АИС ОВП «Леонардо»

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Гости из Венесуэлы приезжали в офис «Аэрофлота» на семинар, который проходил 16–17 октября. Их ознакомили с основными принципами работы программных компонентов российской автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок «Леонардо». Сотрудники «Аэрофлота» показали, как работают системы управления ресурсами рейсов, пассажирских бронирований на рейсе, сервер электронных документов для оформления продажи авиаперевозок и допуслуг. В аэропорту Шереметьево венесуэльским коллегам продемонстрировали, как действует автоматизированная система регистрации пассажиров и багажа, передает rostovgazeta.ru.
Сам «Аэрофлот» начал использовать «Леонардо» с ноября прошлого года. Как отметил замглавы по информационным технологиям ПАО «Аэрофлот» Антон Мацкевич, за это время стало понятно, что российская система бронирования имеет нужный функционал для обеспечения производственных и коммерческих процессов крупнейшего авиаперевозчика России.
«Мы рады принимать коллег из Венесуэлы и поделиться практическим опытом внедрения и эксплуатации системы „Леонардо“», — отметил Антон Мацкевич.
В июне 2023 года «Аэрофлот» и Conviasa подписали меморандум по расширению сотрудничества между РФ и странами Карибского бассейна. Переход венесуэльского авиаперевозчика на российскую систему бронирования «Леонардо» позволит реализовать соглашение «код-шер/свободная продажа», которое предполагает совместную эксплуатацию рейсов.
Рейсы авиакомпаний будут выполняться под общим кодом, а пассажиры смогут использовать бонусные программы обеих компаний. Вероятно, Conviasa перейдет на российскую систему в начале следующего года.
Отмечается, что «Аэрофлот» в числе первых авиаперевозчиков РФ провел успешное импортозамещение системы бронирования после введения санкций.