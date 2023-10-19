Автомобилист насмерть сбил пенсионера в Сухом Логу

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Водитель ехал из Сухого Лога в село Курьи, где он проживает. В какой-то момент он заметил, что на проезжей части стоит человек. Не успев затормозить, мужчина его сбил. Пешехода отбросило на обочину, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
С полученными повреждениями свердловчанина госпитализировали в реанимацию, где он скончался спустя два с половиной часа. Водитель в момент аварии был трезв. За нарушение ПДД он привлекался один раз.
Напомним, 18 октября 2023 года в Нижнем Тагиле на улице Индустриальной автомобилист насмерть сбил пешехода.