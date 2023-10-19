Автомобилист насмерть сбил пенсионера в Сухом Логу

Водитель ехал из Сухого Лога в село Курьи, где он проживает. В какой-то момент он заметил, что на проезжей части стоит человек. Не успев затормозить, мужчина его сбил. Пешехода отбросило на обочину, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.