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Водитель сбил насмерть 73-летнего мужчину в Сухом Логу

Автомобилист насмерть сбил пенсионера в Сухом Логу

19 октября 2023, 10:58
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель сбил насмерть 73-летнего мужчину в Сухом Логу

57-летний водитель автомобиля Lada Granta насмерть сбил пожилого пешехода на проезжей части. ДТП произошло ранним утром 19 октября 2023 года.

Водитель ехал из Сухого Лога в село Курьи, где он проживает. В какой-то момент он заметил, что на проезжей части стоит человек. Не успев затормозить, мужчина его сбил. Пешехода отбросило на обочину, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

С полученными повреждениями свердловчанина госпитализировали в реанимацию, где он скончался спустя два с половиной часа. Водитель в момент аварии был трезв. За нарушение ПДД он привлекался один раз.

Напомним, 18 октября 2023 года в Нижнем Тагиле на улице Индустриальной автомобилист насмерть сбил пешехода.

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