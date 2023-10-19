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Бензин продолжает дешеветь в Свердловской области

Бензин продолжает дешеветь в Свердловской области

19 октября 2023, 11:40
Фото: 1MI
На неделе с 9 по 16 октября в Свердловской области подешевел бензин марок АИ-92 и АИ-95.

Цена за литр на обе марки снизилась на 3 копейки (-0,06%). Так, бензин АИ-92 в среднем стоил 49,38 рубля, а АИ-95 — 53,23 рубля. При этом стоимость АИ-98 не изменилась и осталась на уровне 67,15 рубля. Литр дизельного топлива подорожал на одну копейку, до 63,06 рубля, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, жители Нижнего Тагила не довольны новой системой постоплаты на АЗС «Лукойл». Теперь автомобилистам сразу заливают полный бак бензина, который необходимо оплатить. Поэтому водителям приходится тратить сумму, которая могла быть изначально не запланирована.

Житель Екатеринбурга возмутился бензином АИ-92 почти по 60 рублей за литр
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#Экономика#Транспорт#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Статистика#Бензин#Топливо#Евгения Сафина
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