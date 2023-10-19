Бензин продолжает дешеветь в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Цена за литр на обе марки снизилась на 3 копейки (-0,06%). Так, бензин АИ-92 в среднем стоил 49,38 рубля, а АИ-95 — 53,23 рубля. При этом стоимость АИ-98 не изменилась и осталась на уровне 67,15 рубля. Литр дизельного топлива подорожал на одну копейку, до 63,06 рубля, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, жители Нижнего Тагила не довольны новой системой постоплаты на АЗС «Лукойл». Теперь автомобилистам сразу заливают полный бак бензина, который необходимо оплатить. Поэтому водителям приходится тратить сумму, которая могла быть изначально не запланирована.