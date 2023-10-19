Бензин продолжает дешеветь в Свердловской области

Цена за литр на обе марки снизилась на 3 копейки (-0,06%). Так, бензин АИ-92 в среднем стоил 49,38 рубля, а АИ-95 — 53,23 рубля. При этом стоимость АИ-98 не изменилась и осталась на уровне 67,15 рубля. Литр дизельного топлива подорожал на одну копейку, до 63,06 рубля, выяснила редакция TagilCity.ru.