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Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Брошенный на трассе автомобиль встревожил жителей Екатеринбурга

Брошенный на трассе автомобиль встревожил жителей Екатеринбурга

19 октября 2023, 15:03
Фото: 1MI
Екатеринбуржцы встревожены брошенной машиной, которая уже больше недели стоит на 87 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. Пользователи переживают, что водитель мог попасть в беду.

Как пишут очевидцы, у автомобиля пробито переднее правое колесо, кузов и окна покрыты толстым слоем грязи и дорожной пыли, что находится внутри салона — неизвестно. По мнению граждан, водитель мог попасть в аварию.

В отделение ГИБДД Екатеринбурга не смогли прокомментировать ситуацию, так как информация об автомобиле не поступала, сообщает URA.RU.

Напомним, что 19 октября под Волчанском произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель без прав ехал на превышающей скорости, потерял управление и улетел в кювет. С мужчиной в салоне находилась женщина — она погибла на месте в момент аварии.

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#Происшествия#Водитель#Машина#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Авария
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