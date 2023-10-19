Брошенный на трассе автомобиль встревожил жителей Екатеринбурга

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Как пишут очевидцы, у автомобиля пробито переднее правое колесо, кузов и окна покрыты толстым слоем грязи и дорожной пыли, что находится внутри салона — неизвестно. По мнению граждан, водитель мог попасть в аварию.
В отделение ГИБДД Екатеринбурга не смогли прокомментировать ситуацию, так как информация об автомобиле не поступала, сообщает URA.RU.
Напомним, что 19 октября под Волчанском произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель без прав ехал на превышающей скорости, потерял управление и улетел в кювет. С мужчиной в салоне находилась женщина — она погибла на месте в момент аварии.