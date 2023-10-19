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Буцаев: ФГИС «Экомониторинг» поможет мониторить состояние окружающей среды

Буцаев: ФГИС «Экомониторинг» поможет мониторить состояние окружающей среды

19 октября 2023, 12:53
Фото: piqsels.com
РЭО в рамках Российского экологического форума сообщил о работе над государственной информационной системой состояния окружающей среды — ФГИС «Экомониторинг».

Оператором новой системы будет Российский экологический оператор. В зоне его ответственности будет контроль за работой и достоверностью выдаваемых сведений и не только. К 2026 году в системе будут порядка 250 городов, пишет gorod55.ru.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев заявил, что в систему будут стекаться данные из всех источников экомониторинга. Он рассказал, что система сможет прогнозировать состояние окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

Наконец, Буцаев подчеркнул, что система будет прозрачной, так как каждый россиянин имеет право знать реальные данные по экологии. Их можно будет получить несколькими способами, например через мобильное приложение. Количество потенциальных пользователей системы будет достигать 50 млн человек.

Эксперты отмечают, что внедрение всестороннего экомониторинга поможет созданию экономики замкнутого цикла в России.

В свою очередь, заместитель гендиректора РЭО по цифровизации Алексей Буров отметил, что новая система станет самой большой и крупной по объему информации. С её помощью будут каждый год составляться отчёты для Правительства РФ.

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