Дождь, мокрый снег и порывистый ветер ожидают тагильчан 20 октября

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В последний рабочий день ночью будет облачно с прояснениями и заморозки -1 до +2 градусов. Дневная температура воздуха также будет чуть выше нуля: от +2 до +5 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, в порывах — до 14 метров в секунду.
По прогнозу сервиса Gismeteo, в пятницу днем в Тагиле будет до +5 градусов, наступит кратковременное ненастье. В субботу и воскресенье, как ожидается, дневной воздух охладится до +3 и +2 градусов.