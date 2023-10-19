Дождь, мокрый снег и порывистый ветер ожидают тагильчан 20 октября

В последний рабочий день ночью будет облачно с прояснениями и заморозки -1 до +2 градусов. Дневная температура воздуха также будет чуть выше нуля: от +2 до +5 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, в порывах — до 14 метров в секунду.