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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Жителей Нижнего Тагила предупредили о дожде и мокром снеге 20 октября

Дождь, мокрый снег и порывистый ветер ожидают тагильчан 20 октября

19 октября 2023, 11:26
Фото: 1MI

Жителей Нижнего Тагила предупредили о дожде и мокром снеге 20 октября

В пятницу, 20 октября, в Нижнем Тагиле и на территории всего Горнозаводского округа ожидаются небольшие, местами умеренные дожди со снегом.

В последний рабочий день ночью будет облачно с прояснениями и заморозки -1 до +2 градусов. Дневная температура воздуха также будет чуть выше нуля: от +2 до +5 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, в порывах — до 14 метров в секунду.

По прогнозу сервиса Gismeteo, в пятницу днем в Тагиле будет до +5 градусов, наступит кратковременное ненастье. В субботу и воскресенье, как ожидается, дневной воздух охладится до +3 и +2 градусов.

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#Нижний Тагил#Снег#Погода#Дождь#Дожди#Пасмурная погода#Прохладная погода#Григорий Орлов
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