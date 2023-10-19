Екатеринбуржец онемел и оказался парализован на отдыхе в Сочи

Сообщается, что в тяжелом состоянии уральца доставили в 4-ю горбольницу — к тому моменту он не мог разговаривать, вместе с тем правая сторона тела потеряла чувствительность. Путем обследования медики диагностировали пациенту тромбоз сосудов головного мозга, говорится в сообщении пресс-службе кубанского минздрава.