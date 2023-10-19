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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 10:22

Парализованного туриста из Екатеринбурга экстренно прооперировали в Сочи

Екатеринбуржец онемел и оказался парализован на отдыхе в Сочи

19 октября 2023, 10:20
Фото: минздрав Краснодарского края

Парализованного туриста из Екатеринбурга экстренно прооперировали в Сочи

Туриста из Екатеринбурга поразил тромбоз сосудов головного мозга во время отдыха в Сочи — в полупарализованном состоянии мужчину экстренно госпитализировали в местную больницу.

Сообщается, что в тяжелом состоянии уральца доставили в 4-ю горбольницу — к тому моменту он не мог разговаривать, вместе с тем правая сторона тела потеряла чувствительность. Путем обследования медики диагностировали пациенту тромбоз сосудов головного мозга, говорится в сообщении пресс-службе кубанского минздрава.

Мужчине провели операцию через прокол в бедренной артерии, и вскоре, после лечения препаратами, он вновь смог заговорить и нормально двигаться. Жизни и здоровью екатеринбуржца ничего не угрожает, заверили врачи.

Ранее стало известно о гибели шестилетнего мальчика, попавшего в екатеринбургскую больницу с герпесом.

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#Медицина#Скорая помощь#Туризм#Врачи#Операция#Екатеринбург#Григорий Орлов
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