Екатеринбуржец онемел и оказался парализован на отдыхе в Сочи

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Сообщается, что в тяжелом состоянии уральца доставили в 4-ю горбольницу — к тому моменту он не мог разговаривать, вместе с тем правая сторона тела потеряла чувствительность. Путем обследования медики диагностировали пациенту тромбоз сосудов головного мозга, говорится в сообщении пресс-службе кубанского минздрава.
Мужчине провели операцию через прокол в бедренной артерии, и вскоре, после лечения препаратами, он вновь смог заговорить и нормально двигаться. Жизни и здоровью екатеринбуржца ничего не угрожает, заверили врачи.
Ранее стало известно о гибели шестилетнего мальчика, попавшего в екатеринбургскую больницу с герпесом.