Екатеринбуржец заплатил 100 тысяч рублей налогов в день ареста своего Chevrolet

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В Железнодорожный отдел судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании с екатеринбуржца 100 тысяч рублей, которые он не оплатил в виде налога на транспорт. Должника уведомили о необходимости погасить задолженность в срок, но он проигнорировал требование и к тому же прятал свою машину, которую впоследствии объявили в исполнительный розыск.
Приставам удалось обнаружить иномарку и арестовать ее. В тот же день свердловчанин заплатил всю сумму налога, сообщили в пресс-службе областного главка ФССП.
Ранее в Екатеринбурге приставы через арест автомобиля добились от местного жителя выплаты алиментов на миллион рублей.