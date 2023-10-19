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ФССП арестовала иномарку екатеринбуржца и заставила его заплатить налоги

Екатеринбуржец заплатил 100 тысяч рублей налогов в день ареста своего Chevrolet

19 октября 2023, 09:23
Фото: 1MI

ФССП арестовала иномарку екатеринбуржца и заставила его заплатить налоги

Житель Екатеринбурга заплатил транспортный налог на сумму 100 тысяч рублей после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль Chevrolet TrailBlazer.

В Железнодорожный отдел судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании с екатеринбуржца 100 тысяч рублей, которые он не оплатил в виде налога на транспорт. Должника уведомили о необходимости погасить задолженность в срок, но он проигнорировал требование и к тому же прятал свою машину, которую впоследствии объявили в исполнительный розыск.

Фото: ГУ ФССП по Свердловской области

Приставам удалось обнаружить иномарку и арестовать ее. В тот же день свердловчанин заплатил всю сумму налога, сообщили в пресс-службе областного главка ФССП.

Ранее в Екатеринбурге приставы через арест автомобиля добились от местного жителя выплаты алиментов на миллион рублей.

Должник на арестованной машине пытался скрыться от приставов в Екатеринбурге
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#Налоги#Судебные приставы#Транспортный налог#Арест имущества#ФССП#Екатеринбург#Григорий Орлов
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