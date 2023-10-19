Екатеринбуржец заплатил 100 тысяч рублей налогов в день ареста своего Chevrolet

В Железнодорожный отдел судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании с екатеринбуржца 100 тысяч рублей, которые он не оплатил в виде налога на транспорт. Должника уведомили о необходимости погасить задолженность в срок, но он проигнорировал требование и к тому же прятал свою машину, которую впоследствии объявили в исполнительный розыск.