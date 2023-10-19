Эзотерик раскрыла секреты предсказаний Жириновского

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Изучая прошлые выступления политика Владимира Жириновского, люди с удивлением замечают, что его прогнозы о политических событиях в России и в мире всегда сбываются. Эксперт в области эзотерики и тарологии Марианна Абравитова рассказала о том, обладал ли покойный политик особыми способностями.
Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», Абравитова отметила, что Жириновский был очень умным человеком, обладавшим высокой аналитической способностью, которая позволяла ему делать точные прогнозы. Она подчеркнула, что политик обладал мощным интуитивным восприятием, благодаря которому он мог предсказывать будущее с большой точностью.