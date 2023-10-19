Эзотерик раскрыла секреты предсказаний Жириновского

Изучая прошлые выступления политика Владимира Жириновского, люди с удивлением замечают, что его прогнозы о политических событиях в России и в мире всегда сбываются. Эксперт в области эзотерики и тарологии Марианна Абравитова рассказала о том, обладал ли покойный политик особыми способностями.