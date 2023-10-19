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В Екатеринбурге татарского фальшивомонетчика осудили за пачку поддельных евро

Фальшивомонетчика осудили за продажу в Екатеринбурге поддельных евро на 41 млн рублей

19 октября 2023, 12:36
Фото: 1MI

В Екатеринбурге татарского фальшивомонетчика осудили за пачку поддельных евро

В Екатеринбурге суд вынес приговор жителю Казани, который обманом обменял поддельные банкноты евро на криптовалюту в эквиваленте 41 млн рублей.

По данным следствия, в марте этого года 39-летний обвиняемый, находясь в Казане, получил через курьера около полусотни фальшивых купюр по 500 евро на сумму 41 млн рублей по тогдашнему курсу ЦБ.

30 марта и 4 апреля в Екатеринбурге фальшивомонетчик обменял все фальшивки на криптовалюту, продавец которой впоследствии заподозрил обман и обратился в правоохранительные органы. Преступника задержали в ходе операции под прикрытием — суд назначил ему четыре года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось о задержании в Екатеринбурге фальшивомонетчиков, продававших старинные монеты под видом раритета.

В Свердловской области задержали получавших приказы с зоны фальшивомонетчиков
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#Суд#Деньги#Криптовалюта#Фальшивая купюра#Фальшивые деньги#Екатеринбург#Григорий Орлов
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