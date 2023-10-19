Фальшивомонетчика осудили за продажу в Екатеринбурге поддельных евро на 41 млн рублей

30 марта и 4 апреля в Екатеринбурге фальшивомонетчик обменял все фальшивки на криптовалюту, продавец которой впоследствии заподозрил обман и обратился в правоохранительные органы. Преступника задержали в ходе операции под прикрытием — суд назначил ему четыре года колонии строгого режима.