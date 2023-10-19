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Куйвашев пригрозил главе Первоуральска из-за аварии на водопроводе

Главе Первоуральска грозит отставка из-за аварии на водопроводе

19 октября 2023, 05:03
Фото: Администрация Первоуральска

Куйвашев пригрозил главе Первоуральска из-за аварии на водопроводе

Мэру Первоуральска Игорю Кабцу грозит отставка в связи со случившейся аварией на водопроводе.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев согласовал переизбрание Кабца. Последний обещал, что ситуация с водой в городе улучшится, однако она стала хуже, рассказали в Telegram-канале «Не для протокола», связанном с губернатором.

Выборы на должность мэра Первоуральска состоятся 26 октября 2023 года. Кабец является одним из двух лидеров конкурса. Всего на должность претендуют восемь человек.

Напомним, СК Первоуральска возбудил уголовное дело о халатности из-за некачественной воды из водопровода после жалоб горожан. Также в августе 2023 года Куйвашев поручил Кабцу лично обойти квартиры жильцов, которых не устраивает качество водоснабжения.

В Первоуральске возбудили уголовное дело о халатности из-за грязной воды
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