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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Годовалую девочку экстренно госпитлизировали из-за капель для носа в ХМАО

Годовалая девочка попробовала на вкус капли для носа и попала в реанимацию в Сургуте

19 октября 2023, 13:52
Фото: Midjourney

Годовалую девочку экстренно госпитлизировали из-за капель для носа в ХМАО

В Сургуте годовалая девочка выпила пузырек назальных капель и оказалась в реанимации с отравлением.

Когда мама отвлеклась, ребенок нашел флакон «Нафтизина», который случайно раскрылся, и часть жидкости попала девочке в рот. В тот же день у малышки появились симптомы отравления: температура, жар, озноб, ее стало клонить в сон.

Встревоженные родители отвезли дочь в больницу, где медики диагностировали ей отравление. Тогда же вспомнились капли, с которыми играла девочка. Лишь спустя три дня нахождения в реанимации пострадавшая пошла на поправку.

В обстоятельствах инцидента разбирается полиция, сообщает Telegram-канала Ural Mash.

Ранее сообщалось, что в Серове детсад привлекли к ответственности после отравления воспитанницы растворителем.

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#Происшествия#Россия#Дети#Отравление#Реанимация#Несчастный случай#Григорий Орлов
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