Годовалая девочка попробовала на вкус капли для носа и попала в реанимацию в Сургуте

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Когда мама отвлеклась, ребенок нашел флакон «Нафтизина», который случайно раскрылся, и часть жидкости попала девочке в рот. В тот же день у малышки появились симптомы отравления: температура, жар, озноб, ее стало клонить в сон.
Встревоженные родители отвезли дочь в больницу, где медики диагностировали ей отравление. Тогда же вспомнились капли, с которыми играла девочка. Лишь спустя три дня нахождения в реанимации пострадавшая пошла на поправку.
В обстоятельствах инцидента разбирается полиция, сообщает Telegram-канала Ural Mash.
Ранее сообщалось, что в Серове детсад привлекли к ответственности после отравления воспитанницы растворителем.