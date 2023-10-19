Грузовой поезд переехал мужчину в Свердловской области

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:32
Updated Сегодня, 19:32
Трагедия произошла 19 октября на четвертом километре перегона Воронцовка — Климки свердловской железной дороги.
В настоящее время Серовская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения, а также эксплуатации железнодорожного транспорта.
В мае поезд сбил насмерть 36-летнюю женщину на станции Монзино под Нижним Тагилом. Женщина тоже переходила ж/д пути в неположенном месте. Увидевший ее машинист экстренно затормозил, но избежать наезда не удалось.
Ранее в Первоуральске под колесами поезда также погибла многодетная мать, которая перебегала пути на запрещенном участке.