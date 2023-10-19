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Грузовой поезд переехал мужчину в Свердловской области

Грузовой поезд переехал мужчину в Свердловской области

19 октября 2023, 19:23
Фото: 1MI
37-летний мужчина переходил железнодорожные пути в не установленном месте, он погиб, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Трагедия произошла 19 октября на четвертом километре перегона Воронцовка — Климки свердловской железной дороги.

В настоящее время Серовская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения, а также эксплуатации железнодорожного транспорта.

В мае поезд сбил насмерть 36-летнюю женщину на станции Монзино под Нижним Тагилом. Женщина тоже переходила ж/д пути в неположенном месте. Увидевший ее машинист экстренно затормозил, но избежать наезда не удалось.

Ранее в Первоуральске под колесами поезда также погибла многодетная мать, которая перебегала пути на запрещенном участке.

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