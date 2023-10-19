Известного производителя молока хотят обанкротить в Свердловской области

«Косулинское многопрофильное предприятие» было основано в 1997 году. Основная сфера производства — переработка молока и производство кисломолочной продукции, творога, творожной пасты — всего компания реализует 25 видов товаров. Предприятие способно выпускать до 25 тонн продукции в сутки.