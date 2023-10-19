tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Свердловского производителя молока требуют обанкротить

Известного производителя молока хотят обанкротить в Свердловской области

19 октября 2023, 10:03
Фото: 1MI

Свердловского производителя молока требуют обанкротить

«Косулинское многопрофильное предприятие», которое специализируется на производстве молочной продукции в Свердловской области, требуют признать банкротом. Такое заявление поступило в свердловский Арбитражный суд.

В заявлении истцы просят признать предприятие несостоятельным и требуют вернуть долг — более двух миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Лампа».

«Косулинское многопрофильное предприятие» было основано в 1997 году. Основная сфера производства — переработка молока и производство кисломолочной продукции, творога, творожной пасты — всего компания реализует 25 видов товаров. Предприятие способно выпускать до 25 тонн продукции в сутки.

Напомним, что проблемы с платежами возникли и у свердловского «Гортранса». Налоговая заморозила 80 миллионов рублей на счетах основного перевозчика Екатеринбурга.

Компания из Екатеринбурга собирается объявить тагильский УСМ банкротом
Узнать подробнее
Читайте также:
«Справка спишет все долги»: свердловская ФАС выступила против рекламы банкротстваБанкротство от налоговой и долги золотодобытчиков. Крупные арбитражные дела за августЧисло заявлений о банкротстве юрлиц выросло на 76% в Свердловской области
#Экономика#Свердловская область#Суд#Банкротство#Иск#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
Вчера, 11:14
Минимум 100 тысяч: тагильчане высказались о зарплате мужчин
Сегодня, 08:43
Директор по персоналу УВЗ обсудил с главой свердловской ФСИН прием на работу зэков
Вчера, 13:03
Этилбензол и сероводород превысили норму в воздухе Тагила после пожара на ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 05:55
Справедливость через суд. Свердловский Минздрав заставили выплатить врачу 1,5 млн
Вчера, 11:30
«Мужчина сидел и крестился»: в Нижнем Тагиле насмерть сбили пешехода
Вчера, 13:50