Известного производителя молока хотят обанкротить в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В заявлении истцы просят признать предприятие несостоятельным и требуют вернуть долг — более двух миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Лампа».
«Косулинское многопрофильное предприятие» было основано в 1997 году. Основная сфера производства — переработка молока и производство кисломолочной продукции, творога, творожной пасты — всего компания реализует 25 видов товаров. Предприятие способно выпускать до 25 тонн продукции в сутки.
Напомним, что проблемы с платежами возникли и у свердловского «Гортранса». Налоговая заморозила 80 миллионов рублей на счетах основного перевозчика Екатеринбурга.