Как избежать завуалированного обмана во время «черной пятницы»

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
По словам экономиста Натальи Продановой, «черная пятница» стала популярной традицией в России с 2013 года. Уже десять лет в этот день многие интернет-магазины проводят акции и предлагают специальные скидки, чтобы привлечь покупателей и увеличить продажи. Цены на товары действительно могут быть ниже, чем обычно.
Однако, как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», Проданова предупреждает о необходимости быть бдительным и изучить цены за несколько дней до «черной пятницы». Некоторые недобросовестные продавцы завышают цены на товары, чтобы создать видимость больших скидок и привлечь внимание покупателей.
Поэтому рекомендуется проверить предложения различных магазинов и сравнить цены, чтобы избежать их возможного завышения. Важно помнить, что цель продавцов — заработать на массовом ажиотаже, поэтому необходимо быть осторожными и не поддаваться на завуалированный обман.