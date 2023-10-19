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Как избежать завуалированного обмана во время «черной пятницы»

Как избежать завуалированного обмана во время «черной пятницы»

19 октября 2023, 10:41
Фото: 1MI
Чтобы не разориться во время «черной пятницы» и не стать жертвой завуалированного обмана магазинов, экономист Наталья Проданова рекомендует быть бдительными, изучить цены на товары заранее и оценивать предложения различных магазинов.

По словам экономиста Натальи Продановой, «черная пятница» стала популярной традицией в России с 2013 года. Уже десять лет в этот день многие интернет-магазины проводят акции и предлагают специальные скидки, чтобы привлечь покупателей и увеличить продажи. Цены на товары действительно могут быть ниже, чем обычно.

Однако, как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», Проданова предупреждает о необходимости быть бдительным и изучить цены за несколько дней до «черной пятницы». Некоторые недобросовестные продавцы завышают цены на товары, чтобы создать видимость больших скидок и привлечь внимание покупателей.

Поэтому рекомендуется проверить предложения различных магазинов и сравнить цены, чтобы избежать их возможного завышения. Важно помнить, что цель продавцов — заработать на массовом ажиотаже, поэтому необходимо быть осторожными и не поддаваться на завуалированный обман.

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