Как избежать завуалированного обмана во время «черной пятницы»

По словам экономиста Натальи Продановой, «черная пятница» стала популярной традицией в России с 2013 года. Уже десять лет в этот день многие интернет-магазины проводят акции и предлагают специальные скидки, чтобы привлечь покупателей и увеличить продажи. Цены на товары действительно могут быть ниже, чем обычно.