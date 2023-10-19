Как помочь человеку при инсульте?

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
По данным Национального регистра инсульта 20% пациентов, перенесших инсульт, не могут самостоятельно ходить. Еще 31% нуждаются в помощи по уходу. Лишь 8% граждан, перенесших инсульт, возвращаются к своей прежней жизни, пишет «КП Доктор».
Поэтому очень важно грамотно оказать первую помочь и вызвать скорую. Инсульт может случиться из-за повышенного артериального давления, бесконтрольного приема препаратов, снижающих свертываемость крови, нарушений строения стенки сосуда.
Врач-невролог, заведующая неврологическим отделением Объединенной больницы с поликлиникой Управления делами президента Елена Карпова назвала симптомы инсульта. Главный признак: асимметрия лица. Человек с инсультом не может улыбнуться, а когда высовывает язык, испытывает опущение уголка рта.
Среди других популярных признаков: слабость в руках, нарушение речи, спутанность и потеря сознания. Если помочь такому человеку в период до 4,5 часов, то помощь будет максимально эффективной.
Важно сразу же вызвать скорую и сказать, что нужна неврологическая бригада. Затем следует обеспечить доступ свежего воздуха для пациента, расстегнуть стесняющую горло одежду, снять шарф, расстегнуть пуговицы, ослабить ремень, уложить человека на бок на любую горизонтальную поверхность, зафиксировать положение тела, выдвинув согнутую в колене ногу (которая сверху) вперед.
Если у человека началась рвота, нужно повернуть голову на бок и подложить под нее руку больного или свернутую ткань. При сильной головной боли можно приложить к голове лед. Также важно тепло укрыть больного и ждать вместе с ним скорую.
Во время ожидания медиков нужно спросить у человека, когда появились симптомы инсульта, какими хроническими заболеваниями он болеет и какие препараты принимает.