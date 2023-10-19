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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Свердловские власти планируют построить в регионе три спортивных центра

Куйвашев на встрече с Путиным предложил создание трех свердловских спортцентров

19 октября 2023, 12:05
Фото: 1MI

Свердловские власти планируют построить в регионе три спортивных центра

Губернатор Свердловской области Евгений Кувашев, выступая в Перми на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте, предложил создать в регионе три спортцентров, в которых велосипедисты, биатлонисты конькобежцы смогут оттачивать свои навыки.

Глава региона напомнил о прошедших на Урале крупных спортивных ивентах, в частности об августовском Международном фестивале университетского спорта, в котором поучаствовали команды из 36 стран.

[Создание центров] позволит сформировать на Урале кластер полного цикла, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Идею развития спорткомплекса губернатор попросил поддержать президента Владимира Путина, передает департамент информполитики региона.

Напомним, в сентябре 2024 года в Екатеринбурге и Москве состоится еще одно масштабное спортивное событие — Всемирные игры дружбы, которые планируется проводить раз в четыре года по аналогии с Олимпиадой.

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#Спорт#Свердловская область#Тренировка#Биатлон#Велосипедисты#Тренировки#Григорий Орлов
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