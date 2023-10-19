Куйвашев на встрече с Путиным предложил создание трех свердловских спортцентров

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Глава региона напомнил о прошедших на Урале крупных спортивных ивентах, в частности об августовском Международном фестивале университетского спорта, в котором поучаствовали команды из 36 стран.
[Создание центров] позволит сформировать на Урале кластер полного цикла, — подчеркнул Евгений Куйвашев.
Идею развития спорткомплекса губернатор попросил поддержать президента Владимира Путина, передает департамент информполитики региона.
Напомним, в сентябре 2024 года в Екатеринбурге и Москве состоится еще одно масштабное спортивное событие — Всемирные игры дружбы, которые планируется проводить раз в четыре года по аналогии с Олимпиадой.