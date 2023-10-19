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Известный диджей из Екатеринбурга утонул в Таиланде

Легендарный екатеринбургский диджей Штаер упал в море и утонул в Таиланде

19 октября 2023, 09:51
Фото: 1MI

Известный диджей из Екатеринбурга утонул в Таиланде

В ночь на 16 октября на тайском острове Пханган исчез известный екатеринбургский диджей Павел Штаер — спустя сутки выяснилось, что он утонул.

По рассказу знакомой Павла, он случайно упал в воду в районе фрегата-корабля в Тонг Сале. Утверждается, что очевидцы несколько раз пытались вытащить мужчину из воды, но он утонул возле берега. Тело диджея пока не передали родственникам, сообщает агентство URA.ru со ссылкой на окружение погибшего.

С 2001 года Dj Schtaer ставил на екатеринбургских вечеринках техно/хардкор, много раз участвовал в уральском фестивале электромузыки MEHANIKA. Последние несколько лет екатеринбуржец жил в Таиланде, где подрабатывал диджеем и барменом.

В начале октября стало известно о гибели известного уральского панк-рокера, лидера группы «Панки по пьянке» Андрея Серебренникова, утонувшего на Кубе.

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#Гибель#Музыка#Несчастный случай#Музыканты#Музыкант#Екатеринбург#Григорий Орлов
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