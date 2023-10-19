Легендарный екатеринбургский диджей Штаер упал в море и утонул в Таиланде

По рассказу знакомой Павла, он случайно упал в воду в районе фрегата-корабля в Тонг Сале. Утверждается, что очевидцы несколько раз пытались вытащить мужчину из воды, но он утонул возле берега. Тело диджея пока не передали родственникам, сообщает агентство URA.ru со ссылкой на окружение погибшего.