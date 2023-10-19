Легендарный екатеринбургский диджей Штаер упал в море и утонул в Таиланде

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:54
По рассказу знакомой Павла, он случайно упал в воду в районе фрегата-корабля в Тонг Сале. Утверждается, что очевидцы несколько раз пытались вытащить мужчину из воды, но он утонул возле берега. Тело диджея пока не передали родственникам, сообщает агентство URA.ru со ссылкой на окружение погибшего.
С 2001 года Dj Schtaer ставил на екатеринбургских вечеринках техно/хардкор, много раз участвовал в уральском фестивале электромузыки MEHANIKA. Последние несколько лет екатеринбуржец жил в Таиланде, где подрабатывал диджеем и барменом.
В начале октября стало известно о гибели известного уральского панк-рокера, лидера группы «Панки по пьянке» Андрея Серебренникова, утонувшего на Кубе.