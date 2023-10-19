Мать с ребенком-инвалидом жила в квартире без воды и отопления в Екатеринбурге

Так, мать с ребенком жила в квартире на Донбасской без холодного и горячего водоснабжения, которое управляющая компания «Лазурит» не обеспечила, несмотря на судебное решение. Прокуратура выяснила, что судебные приставы не пытались принудить компанию к исполнению решения суда, и внесла представление в свердловское управление ФССП.