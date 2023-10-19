Мать с ребенком-инвалидом жила в квартире без воды и отопления в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Так, мать с ребенком жила в квартире на Донбасской без холодного и горячего водоснабжения, которое управляющая компания «Лазурит» не обеспечила, несмотря на судебное решение. Прокуратура выяснила, что судебные приставы не пытались принудить компанию к исполнению решения суда, и внесла представление в свердловское управление ФССП.
В итоге в квартире екатеринбурженки вновь появилась горячая и холодная вода, в ее пользу с УК взыскали неустойку в 300 тысяч рублей. Управкомпанию также оштрафовали на 250 тысяч по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП.
Ранее 84-летняя жительница Екатеринбурга рассказала, как она почти 15 лет живет в квартире без отопления на улице Камчатской.