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В Екатеринбурге прокуратура обязала УК включить воду семье с ребенком-инвалидом

Мать с ребенком-инвалидом жила в квартире без воды и отопления в Екатеринбурге

19 октября 2023, 11:00
Фото: 1MI

В Екатеринбурге прокуратура обязала УК включить воду семье с ребенком-инвалидом

В Екатеринбурге прокуратура вмешалась в ситуацию с семьей с ребенком-инвалидом, которая оказалась вынуждена жить в квартире на Уралмаше без какого-либо водоснабжения.

Так, мать с ребенком жила в квартире на Донбасской без холодного и горячего водоснабжения, которое управляющая компания «Лазурит» не обеспечила, несмотря на судебное решение. Прокуратура выяснила, что судебные приставы не пытались принудить компанию к исполнению решения суда, и внесла представление в свердловское управление ФССП.

В итоге в квартире екатеринбурженки вновь появилась горячая и холодная вода, в ее пользу с УК взыскали неустойку в 300 тысяч рублей. Управкомпанию также оштрафовали на 250 тысяч по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП.

Ранее 84-летняя жительница Екатеринбурга рассказала, как она почти 15 лет живет в квартире без отопления на улице Камчатской.

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#Общество#Водоснабжение#Управляющая компания#Коммунальщики#Коммунальные услуги#Екатеринбург#Григорий Орлов
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