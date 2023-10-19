Минимум 100 тысяч рублей должен зарабатывать мужчина, угрозы редактору и грибы

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
Журналист редакции TagilCity.ru провела опрос на улицах Нижнего Тагила и выяснила, что женщины готовы назвать конкретные суммы на содержание семьи, которые должен зарабатывать мужчина. Но самое главное, что на первом месте каждой женщины все-таки не деньги, а любовь и понимание мужчины.
На рабочий телефон редакции TagilCity. ru позвонила женщина и, нецензурно выражаясь, стала требовать удаление опубликованного ранее материала. За несколько часов до этого на сайте вышла новость о том, что Росфинмониторинг внес 19-летнего Арсения Климина из Нижнего Тагила в список террористов и экстремистов.
Штраф до миллиона рублей и лишение свободы на срок от четырех лет можно получить за сбор некоторых грибов. Речь идет о краснокнижных экземплярах. За какие грибы можно получить срок, разбирался TagilCity.ru.
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