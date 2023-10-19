Минимум 100 тысяч рублей должен зарабатывать мужчина, угрозы редактору и грибы

Тагильчане рассказала редакции TagilCity.ru сколько, должен зарабатывать мужчина, женщина угрожает по телефону из-за статьи, из-за каких грибов можно угодить в тюрьму, а также ликвидация несанкционированных свалок и цены на бензин: самое важное, что произошло 18 октября в Нижнем Тагиле и не только.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле