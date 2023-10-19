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Минимум 100 тысяч рублей должен зарабатывать мужчина, угрозы редактору и грибы

Минимум 100 тысяч рублей должен зарабатывать мужчина, угрозы редактору и грибы

19 октября 2023, 16:58
Фото: Midjourney
Тагильчане рассказала редакции TagilCity.ru сколько, должен зарабатывать мужчина, женщина угрожает по телефону из-за статьи, из-за каких грибов можно угодить в тюрьму, а также ликвидация несанкционированных свалок и цены на бензин: самое важное, что произошло 18 октября в Нижнем Тагиле и не только.

Журналист редакции TagilCity.ru провела опрос на улицах Нижнего Тагила и выяснила, что женщины готовы назвать конкретные суммы на содержание семьи, которые должен зарабатывать мужчина. Но самое главное, что на первом месте каждой женщины все-таки не деньги, а любовь и понимание мужчины.

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На рабочий телефон редакции TagilCity. ru позвонила женщина и, нецензурно выражаясь, стала требовать удаление опубликованного ранее материала. За несколько часов до этого на сайте вышла новость о том, что Росфинмониторинг внес 19-летнего Арсения Климина из Нижнего Тагила в список террористов и экстремистов.

Назвалась матерью: женщина угрожает из-за новости о 19-летнем экстремисте из Тагила
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Штраф до миллиона рублей и лишение свободы на срок от четырех лет можно получить за сбор некоторых грибов. Речь идет о краснокнижных экземплярах. За какие грибы можно получить срок, разбирался TagilCity.ru.

Запретные грибы: за сбор каких видов в Свердловской области можно сесть в тюрьму
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Подрядчик, который займется ликвидацией 27 несанкционированных свалок в Нижнем Тагиле, найден. Очистка территорий будет проходить рядом с коллективными садами, гаражными кооперативами, а также больницами.

В Нижнем Тагиле ликвидируют несанкционированные свалки у садов, гаражей и больниц
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Итоги прошедшей недели с 9 по 16 октября в Свердловской области показали, что бензин марок Аи-92 и Аи-95 падает в цене. А вот литр дизельного топлива, наоборот, подорожал, выяснила редакция Tagilcity.ru.

Бензин продолжает дешеветь в Свердловской области
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