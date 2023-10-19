Минимум 100 тысяч: тагильчане высказались о зарплате мужчин

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Опрос, проведенный в сети и на улицах Нижнего Тагила, дал нам понять, что женщины могут назвать конкретную цифру для содержания семьи и детей, но на первом месте у них не заработок мужчины, а взаимопонимание со второй половиной.
Для написания этого материала мы пообщались не только с прохожими, но и с профессиональными экспертами, которые помогли разложить по полочкам все тезисы.
Тагильчане и, как выяснилось, и гости города — тоже свердловчане, будто сговорившись, называли одну и ту же сумму — от ста тысяч рублей. Были и другие варианты 40, 50, 80, 150 тысяч рублей — такие цифры в основном называли наши респонденты. В современных реалиях, уверены они, этой суммы должно хватить на базовые потребности семьи. Получается, что ниже этой суммы — плохо? Ведь названная сумма почти в два раза превышает показатели средней зарплаты по городу. По итогам прошлого года она составила 60 023 рубля, что на 10 337 рублей больше, чем за первое полугодие 2022 года (рост составил 20,8%).
Если 100 тысяч мужчина будет зарабатывать, но этого вряд ли будет достаточно. Точно не в мегаполисе. В таких небольших городах, возможно, да. Но я считаю, что на 100 тысяч, если зарабатывает только мужчина, прожить очень тяжело. Все еще зависит от самого мужчины. Главное, чтобы он сам был доволен своим заработком. И смотря какая семья, какие у нее потребности, — поделилась с TagilCity.ru прохожая по имени Айгуль.
Кто-то называл эту сумму, опираясь на свой опыт: некоторые молодые люди говорили о сумме, которую они тратят на себя одного, женщины учитывали наличие жены и как минимум одного ребенка.
100 — 150 тысяч рублей. Мне сто хватает на одного нормально. На двоих, я думаю, будет тоже порядок. Особой разницы по жизни в Тагиле и в Екатеринбурге нет. Ясно, что квартиру будет дороже, но, допустим, просто жить и покупать продукты питания, одежду — в Екатеринбурге даже дешевле, — уверен тагильчанин и житель мегаполиса Михаил.
По мнению психолого Валерия Гута, важно понимать, что в семье каждый партнер играет свою роль. Если женщина зарабатывает больше мужчины, лучше сразу провести открытый разговор о финансовом положении друг друга. Оба партнера должны высказать свои ожидания и понять, как они смогут поддерживать друг друга. Женщине стоит активно проявлять свою поддержку и поощрение мужчине, независимо от его заработка, признавая его вклад в семью и выражая уважение к его труду.
Наш респондент Артем уверен, что мужчина не должен зарабатывать больше женщины, но если это так, то хорошо. Более того, он уверен, что это даже повод гордиться своей второй половинкой.
Я считаю, что мужчина не должен больше зарабатывать в плане, что это не его обязанность. Хорошо если это так. Если так получается, что в семье он больше зарабатывает, то это же хорошо. В целом есть такая тенденция, что мужчинам платят больше. Может быть, потому что, мужчины на каких-то более сложных и опасных должностях чаще находятся. Самое главное, чтобы его семья, вторая половинка его поддерживали, никакого финансового буллинга, — уверен прохожий Артем.
Наши респонденты, в основном представители современного поколения, в разговоре о деньгах в голос уверяют: «Мужчина никому ничего не должен».
Я считаю, что все вправе определять свой род деятельности, как зарабатывать и развиваться. Я не считаю, что мужчина должен зарабатывать больше, — уверен Николай из Нижнего Тагила.
Психологи уверены, что для благополучия семья неважно, кто зарабатывает больше. Ведь если супруги поднимают эти вопросы, то деньги становятся средством для манипуляции в семье.
Самое главное: неважно, кто зарабатывает больше, нужно понимать, что деньги — средство реализации материальных желаний и потребностей, а не средство получения любви, уважения, внимания. Деньги — не средство для манипулирования или управления своей второй половиной. Часто при помощи денег компенсируют дефициты в семье, заглаживают вину и скрепляют отношения, — поделилась с редакцией TagilCity.ru психолог Ольга Мищенка.
Устаревшее, как многие считают, утверждение о том, что мужчина — добытчик в семье, находит отклик у некоторых наших респондентов.
Как природой повелось, мужчина — добытчик, а женщина — хранительница очага, — уверен прохожий Юрий.
Гостья Нижнего Тагила Айгуль придерживается традиционных взглядов в построении семьи:
Издревле мужчина был добытчиком в семье. Требования к мужчине поэтому больше. Последнее время рдеют все за равноправие, что женщины должны зарабатывать столько же, сколько мужчины. Но основная задача женщины — это быт, создавать уют в семье, заботиться о мужчине и о детях. У меня такие взгляды, что основной добытчик в семье — мужчина, а женщина должна его любить, холить и лелеять, чтобы ему было приятно возвращаться домой и зарабатывать больше денег. Если воспринимать мужчину как господина, то и он будет также относиться к женщине, — поделилась женщина с TagilCity.ru.
Люди уверены, что оно имело место много лет назад, но сейчас все поменялось. Как выяснилось, некоторые уверены, что так комфортнее именно самой женщине.
Я не считаю, что мужчина должен больше зарабатывать, потому что у нас равноправие. Это устаревшее утверждение, что мужчина должен зарабатывать больше женщины. В современном мире это давно не так, — уверен тагильчанин и ныне житель Екатеринбурга Михаил.
Психологи уверены, что самоощущение мужчины в семье подрывается в худшую сторону, если он связывает свою самооценку исключительно со своим высоким доходом.
На благополучие семейных отношений влияет много факторов. Один из них — это, безусловно, уровень дохода и его распределение между партнерами. Согласно общественным стереотипам мужчина обычно воспринимается как основной кормилец семьи и «добытчик». Если его доход не соответствует определенным ожиданиям, он может почувствовать снижение важности своей роли и ценности в семье. Если мужчина связывает свою самооценку напрямую только лишь с финансовым успехом, то при снижении заработка, кроме собственной уязвимости, он будет испытывать ещё и психологические проблемы. Чаще это повышенная тревожность, раздражительность и стресс, — прокомментировал для TagilCity.ru Валерий Гут, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта.
По мнению психолога Ольги Мищенка, есть другая сторона этого вопроса: женщины могут задаться вопросом — если мужчина не зарабатывает, и я могу все решить сама, то зачем он мне тогда нужен?
Ответ прост: для радости, для удовольствия, для любви, — говорит психолог.
Несмотря на разговоры о деньгах, их количестве и о том, кто и сколько должен, все респонденты уверены, что деньги — не главное в построении семьи. На первом месте у пары — любовь, взаимопонимание и доверие. На основе этого, уверены горожане, можно вместе выйти и на достойные условия для жизни.
Психологи поддерживают. «Деньги всегда имеют лишь то значение, которое мы им придаём», — писал в книге «Путь к финансовой свободе» немецкий бизнес-коуч, финансовый консультант Бодо Шефер. Стремиться к материальному благополучию — нормальное желание любого психологически здорового и зрелого человека.
Основополагающую роль в построении семьи играют не деньги, а образование, культура, привитие моральных ценностей. Деньги — это просто катализатор для лучшего развития, — уверен собеседник TagilCity.ru Артем.
Солидарна с Артемом и другая наша собеседница.
Я не скажу, что деньги играют главную роль. Одну из главных. Есть несколько вещей, без которых не может состоять нормальная адекватная ячейка общества. На первом месте — отношения, любовь, как к друг другу относятся, — уверена Анастасия, гостья из Полевского.
Но в жизни случается много разных событий, которые могут пошатнуть нашу финансовую стабильность. Поэтому наша ценность и уверенность в себе не должны определяться лишь уровнем дохода, уверяет психолог Валерий Гут.
Мы объединили советы от наших спикеров, которые помогут женщине выстроить свое поведение для поддержки мужчины, его мотивации и построения здоровой семьи.
Никто не застрахован от непредвиденных обстоятельств. Мужчина может потерять работу или испытывать временные финансовые трудности. Главное в этот период, не бросаться его «спасать», не действовать по принципу «смотри как надо», а поддержать человека, обеспечить тыл в виде теплой домашней атмосферы, дать почувствовать, что вы верите в него.
Это придаст сил вашему спутнику, — уверена психолог, коуч, игропрактик Вероника Каракай.
Хотите больше, вкладывайте в семейный бюджет меньше, уверена психолог Ольга Мищенка. Это те условия, которые побудят мужчину начать предпринимать действия и расти в доходе.
А когда он начнет что-то предпринимать — окажите ему поддержку, скажите, что верите в него, у него все получится, — говорит психолог.
С точки зрения мужчины — главное не помогать, главное — не мешать. Если мужчина не питекантроп и не потерянный для общества человек, он имеет и компетенции, и мотивацию, и мечты, и даже хобби и способности.
Прекратите петь ему в уши «дай денег» и намекать на подарки разными словами и намеками, — уверяет наш собеседник Андрей Кашкаров, психоаналитик, ФГБУ НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии.
Постарайтесь ценить его таким, каков он есть. Это очень сложно. Но если он — «ваш мужчина» напоминайте ему — как вы его цените, слушайте и, главное — слышьте его, у него, по признакам заложенным природой, должно быть понимание влияния в семье и на ее развитие.
Иначе он непременно задает себе вопрос «а зачем?», — говорит Андрей Кашкаров.
В завершение темы хочется оставить комментарий для TagilCity.ru от психолога Андрея Кашкарова.
В процессе заработка всех денег мира — цените момент: заходите иногда на кладбища и размышляйте о том, что результат всегда равен «пустому ведру», все с собой унести невозможно, а дети — не рабы нам и как правило, вырастая, строят собственные жизни с неизменными ошибками и даже потерями заработанных вами непосильным трудом активов. Это реальность и плата за глупость. Рецепта дать невозможно. Выбор — всегда за людьми. Многие говорят, что они счастливы. Но себя не обманешь. Резюме — цените того, кто есть рядом, или не удивляйтесь ничему.