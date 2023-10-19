Минимум 100 тысяч: тагильчане высказались о зарплате мужчин

Тагильчане и, как выяснилось, и гости города — тоже свердловчане, будто сговорившись, называли одну и ту же сумму — от ста тысяч рублей. Были и другие варианты 40, 50, 80, 150 тысяч рублей — такие цифры в основном называли наши респонденты. В современных реалиях, уверены они, этой суммы должно хватить на базовые потребности семьи. Получается, что ниже этой суммы — плохо? Ведь названная сумма почти в два раза превышает показатели средней зарплаты по городу. По итогам прошлого года она составила 60 023 рубля, что на 10 337 рублей больше, чем за первое полугодие 2022 года (рост составил 20,8%).