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Житель Екатеринбурга договорился о встрече с наркодилером и избил его до смерти

Мужчина в Екатеринбурге назначил встречу с наркоторговцем и избил его до смерти

19 октября 2023, 07:15
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга договорился о встрече с наркодилером и избил его до смерти

В Екатеринбурге ранее судимый 40-летний мужчина напал на наркоторговца и убил его. Преступление произошло в декабре 2022 года.

Обвиняемый договорился в Интернете с мужчиной о приобретении у него наркотика и назначил с ним встречу. Когда екатеринбуржцы встретились, злоумышленник предложил наркоторговцу проехать на автомобиле в малолюдное место, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Когда они приехали и вышла из машины, свердловчанин накинулся на торговца и, отобрав у него сумку, стал его избивать. От полученных повреждений потерпевший скончался, а обвиняемый скрылся с места происшествия. Однако вскоре его задержали.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Как оказалось, у него имеются судимости за оборот наркотических веществ, кражу и похищение человека.

Напомним, 3 июня 2023 года в Екатеринбурге молодой человек ударил в грудь мужчину, после чего пострадавший скончался. Горожанину грозит до 15 лет тюрьмы.

Жителю Екатеринбурга грозит до 15 лет колонии за убийство мужчины одним ударом
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