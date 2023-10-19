Мужчина в Екатеринбурге назначил встречу с наркоторговцем и избил его до смерти

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Обвиняемый договорился в Интернете с мужчиной о приобретении у него наркотика и назначил с ним встречу. Когда екатеринбуржцы встретились, злоумышленник предложил наркоторговцу проехать на автомобиле в малолюдное место, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Когда они приехали и вышла из машины, свердловчанин накинулся на торговца и, отобрав у него сумку, стал его избивать. От полученных повреждений потерпевший скончался, а обвиняемый скрылся с места происшествия. Однако вскоре его задержали.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Как оказалось, у него имеются судимости за оборот наркотических веществ, кражу и похищение человека.
Напомним, 3 июня 2023 года в Екатеринбурге молодой человек ударил в грудь мужчину, после чего пострадавший скончался. Горожанину грозит до 15 лет тюрьмы.