На Урале задержали двух свердловчан с почти 20 килограммами наркотиков

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
По данным оперативников, правонарушители планировали сбывать наркотики через специальные тайники по всему УрФО. Подозреваемых задержали на трассе в Красноармейском районе.
У задержанных обнаружили порядка 20 килограммов синтетических веществ. Работали дилеры на интернет-магазин, который специализируется на торговле запрещенными веществами.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили МВД Челябинской области.