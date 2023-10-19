tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

Два жителя Свердловской области пытались сбыть 20 килограммов наркотиков

На Урале задержали двух свердловчан с почти 20 килограммами наркотиков

19 октября 2023, 15:44
Фото: 1MI

Два жителя Свердловской области пытались сбыть 20 килограммов наркотиков

От 15 до 20 лет тюрьмы грозит двум жителям Свердловский области, которых задержали на Урале с почти 20 килограммами наркотиков.

По данным оперативников, правонарушители планировали сбывать наркотики через специальные тайники по всему УрФО. Подозреваемых задержали на трассе в Красноармейском районе.

У задержанных обнаружили порядка 20 килограммов синтетических веществ. Работали дилеры на интернет-магазин, который специализируется на торговле запрещенными веществами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили МВД Челябинской области.

15 машин ГИБДД со стрельбой гнались за водителем с наркотиками в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
16-летний подросток скончался в Верхней Пышме после употребления наркотиковВ Нижнем Тагиле уничтожены почти 5 кг наркотиковТаджики с наркотиками и грабитель в ушанке. Как работает «Безопасный город» в Тагиле
#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Задержание#Наркотики#Дилер#Челябинская область#Евгения Сафина
Подпишитесь
Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
Вчера, 11:14
Минимум 100 тысяч: тагильчане высказались о зарплате мужчин
Сегодня, 08:43
Директор по персоналу УВЗ обсудил с главой свердловской ФСИН прием на работу зэков
Вчера, 13:03
Этилбензол и сероводород превысили норму в воздухе Тагила после пожара на ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 05:55
Справедливость через суд. Свердловский Минздрав заставили выплатить врачу 1,5 млн
Вчера, 11:30
«Мужчина сидел и крестился»: в Нижнем Тагиле насмерть сбили пешехода
Вчера, 13:50