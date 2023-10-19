На вокзале в Екатеринбурге нашли труп мужчины: на месте работают следователи

Posted 19 октября 2023, 12:58
Published 19 октября 2023, 12:58
Modified 1 ноября 2023, 16:42
Updated 1 ноября 2023, 16:42
По сообщениям очевидцев, екатеринбуржцу стало плохо — он упал в обморок и скончался до прибытия медиков скорой помощи, передает агентство URA.ru.
Факт гибели мужчины подтвердили в областном управления СК. На месте инцидента работают следователи, ведется опрос свидетелей. Личность погибшего устанавливается. В пресс-службе УМВД добавили, что, предварительно, горожанин умер не в результате чьего-либо умысла.
На этой неделе сообщалось, что в Екатеринбурге мертвеца обнаружили возле парка «Уралмаш» в одноименном районе.