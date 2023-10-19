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Posted 19 октября 2023, 12:58

Published 19 октября 2023, 12:58

Modified 1 ноября 2023, 16:42

Updated 1 ноября 2023, 16:42

Труп мужчины обнаружили на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

На вокзале в Екатеринбурге нашли труп мужчины: на месте работают следователи

19 октября 2023, 12:58
Фото: 1MI

Труп мужчины обнаружили на железнодорожном вокзале Екатеринбурга

19 октября на железнодорожном вокзале Екатеринбурга обнаружили бездыханное тело мужчины.

По сообщениям очевидцев, екатеринбуржцу стало плохо — он упал в обморок и скончался до прибытия медиков скорой помощи, передает агентство URA.ru.

Факт гибели мужчины подтвердили в областном управления СК. На месте инцидента работают следователи, ведется опрос свидетелей. Личность погибшего устанавливается. В пресс-службе УМВД добавили, что, предварительно, горожанин умер не в результате чьего-либо умысла.

На этой неделе сообщалось, что в Екатеринбурге мертвеца обнаружили возле парка «Уралмаш» в одноименном районе.

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