На вокзале в Екатеринбурге нашли труп мужчины: на месте работают следователи

Факт гибели мужчины подтвердили в областном управления СК. На месте инцидента работают следователи, ведется опрос свидетелей. Личность погибшего устанавливается. В пресс-службе УМВД добавили, что, предварительно, горожанин умер не в результате чьего-либо умысла.