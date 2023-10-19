На вокзале в Екатеринбурге задержан мужчина из федерального розыска

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
27-летний мужчина находился в одном из залов ожидания. При проверке его документов выяснилось, что его разыскивают УФСИН Оренбургской области.
Также выяснилось, что он был осужден за угрозу убийством. Ему назначили принудительные работы, однако он сумел сбежать. Также он ранее судим и за другие преступления.
Сейчас он помещен в СПЗЛ и скоро будет передан инициатору розыска, отметили в ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский.