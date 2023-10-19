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Updated Сегодня, 06:32

В Екатеринбурге задержан мужчина из базы розыска

На вокзале в Екатеринбурге задержан мужчина из федерального розыска

19 октября 2023, 06:30
Фото: 1MI

В Екатеринбурге задержан мужчина из базы розыска

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга был задержан житель Свердловской области, который находился в федеральном розыске. Задержание произошло 18 октября.

27-летний мужчина находился в одном из залов ожидания. При проверке его документов выяснилось, что его разыскивают УФСИН Оренбургской области.

Фото: ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский

Также выяснилось, что он был осужден за угрозу убийством. Ему назначили принудительные работы, однако он сумел сбежать. Также он ранее судим и за другие преступления.

Сейчас он помещен в СПЗЛ и скоро будет передан инициатору розыска, отметили в ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский.

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#Свердловская область#Федеральный розыск#МВД России#Преступления#Екатеринбург#Принудительные работы#Осуждение#Дарья Сорокина#УФСИН Оренбургской области#СПЗЛ#Екатеринбург-Пассажирский
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