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Шестилетний мальчик из Челябинска пожаловался на еду из мусорки в детсаду

Накормила из мусорки: в Челябинске мальчик пожаловался на воспитателя детсада

19 октября 2023, 15:32
Фото: 1MI

Шестилетний мальчик из Челябинска пожаловался на еду из мусорки в детсаду

В Челябинске воспитатель 52-го детсада издевалась над шестилетним мальчиком, пытаясь накормить его силой. Ребенок отказался есть хлеб, поскольку подумал, что он из мусорки — вероятно, из-за того, что женщина держала кусок в хозяйственных перчатках.

На кадрах видно, как воспитатель настойчиво протягивает ребенку хлеб, находясь при этом в резиновых перчатках, предназначенных для уборки. Когда мальчик наотрез отказался принимать пищу, остальные дети стали над ним смеяться.

Огорченный случившимся, ребенок рассказал обо всем родителям, которые, в свою очередь, посмотрели записи камер в садике и были шокированы увиденным.

Сын вечером того дня дома нам сказал: «Мама, папа, я кое-что вам расскажу. Меня Алла Николаевна заставила есть хлеб из мусорного ведра и меня вырвало. Это дословно, — рассказала челябинка.

При этом неизвестно, действительно ли воспитатель, как показалось дошкольнику, достала хлеб из мусорного ведра. В руководстве детсада заявили, что разбираются в инциденте, добавив, что воспитателю пока грозит лишь дисциплинарная ответственность, сообщает издание «Курс дела».

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