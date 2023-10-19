Накормила из мусорки: в Челябинске мальчик пожаловался на воспитателя детсада

При этом неизвестно, действительно ли воспитатель, как показалось дошкольнику, достала хлеб из мусорного ведра. В руководстве детсада заявили, что разбираются в инциденте, добавив, что воспитателю пока грозит лишь дисциплинарная ответственность, сообщает издание «Курс дела».