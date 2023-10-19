Накормила из мусорки: в Челябинске мальчик пожаловался на воспитателя детсада

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
На кадрах видно, как воспитатель настойчиво протягивает ребенку хлеб, находясь при этом в резиновых перчатках, предназначенных для уборки. Когда мальчик наотрез отказался принимать пищу, остальные дети стали над ним смеяться.
Огорченный случившимся, ребенок рассказал обо всем родителям, которые, в свою очередь, посмотрели записи камер в садике и были шокированы увиденным.
Сын вечером того дня дома нам сказал: «Мама, папа, я кое-что вам расскажу. Меня Алла Николаевна заставила есть хлеб из мусорного ведра и меня вырвало. Это дословно, — рассказала челябинка.
При этом неизвестно, действительно ли воспитатель, как показалось дошкольнику, достала хлеб из мусорного ведра. В руководстве детсада заявили, что разбираются в инциденте, добавив, что воспитателю пока грозит лишь дисциплинарная ответственность, сообщает издание «Курс дела».