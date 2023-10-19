Назвалась матерью: женщина угрожает из-за новости о 19-летнем экстремисте из Тагила

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
19 октября на номер редакции позвонила женщина. Она агрессивно и нецензурно бранилась, требовала удалить материал, а также угрожала судом и адвокатом.
Он находится не там, где вы говорите. Я мама его, если че! Я разнесу *** вашу газету в пух и прах! — сказала женщина, которая позвонила в редакцию TagilCity.ru вечером после публикации новости.
Между тем, Климин Арсений из Нижнего Тагила действительно внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Список опубликован в открытом доступе на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.