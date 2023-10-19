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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Публикацию о 19-летнем экстремисте из Тагила требует удалить его мать

Назвалась матерью: женщина угрожает из-за новости о 19-летнем экстремисте из Тагила

19 октября 2023, 13:25
Фото: Midjourney

Публикацию о 19-летнем экстремисте из Тагила требует удалить его мать

После публикации TagilCity.ru о 19-летнем жителе Нижнего Тагила Арсении Климине, который попал в список экстремистов и террористов, в редакцию обратилась женщина. Она представилась его матерью и стала требовать удалить материал.

19 октября на номер редакции позвонила женщина. Она агрессивно и нецензурно бранилась, требовала удалить материал, а также угрожала судом и адвокатом.

Он находится не там, где вы говорите. Я мама его, если че! Я разнесу *** вашу газету в пух и прах! — сказала женщина, которая позвонила в редакцию TagilCity.ru вечером после публикации новости.

Между тем, Климин Арсений из Нижнего Тагила действительно внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Список опубликован в открытом доступе на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Фото: Скриншот сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу
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