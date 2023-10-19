Новый игрок появился на коммунальном рынке Нижнего Тагила

Эта компания возьмет под свое управление в том числе двухэтажные дома, которые считаются неликвидными. Фирма взяла даже дома с самым низким тарифом на содержание имущества. Взяла она и жилые здания, которые на конкурсах никого не вызвали ни у кого другого интереса.