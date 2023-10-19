Новый игрок появился на коммунальном рынке Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В этом году в городе без управления остались 58 домов на Вые, Красном Камне, Вагонке и Старателе. Обслуживающие их ранее компании не продлили лицензии, пишут «Все новости».
В результате администрация объявила конкурсы, чтобы найти дома «хозяев». В итоге 25 МКД заключили договоры управления, по 14 конкурсы отменили. Часть домов забрала себе новая управляющая организация — ООО «УКИКО». Это фирма из Екатеринбурга.
Эта компания возьмет под свое управление в том числе двухэтажные дома, которые считаются неликвидными. Фирма взяла даже дома с самым низким тарифом на содержание имущества. Взяла она и жилые здания, которые на конкурсах никого не вызвали ни у кого другого интереса.
В Нижнем Тагиле «УКИКО», по данным ГИС ЖКХ, взяла 22 дома. Они расположены на Вагонке, Вые, Красном Камне, Сухоложском. А в целом по региону у этой фирмы есть 207 домов в Серове, Верхней Салде, Березовском, Кировграде, Екатеринбурге, Белоярском и других.