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Водителей такси в Екатеринбурге проверили на соблюдение ПДД

Отсутствие прав и разрешений. ГИБДД поймала нарушителей-таксистов в Екатеринбурге

19 октября 2023, 06:08

Водителей такси в Екатеринбурге проверили на соблюдение ПДД

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД провели рейд, в ходе которого контролировали соблюдение дорожно-транспортной дисциплины водителями такси.

Основная задача рейда заключалась в пресечении нелегальных перевозок такси, а также в контроле за соблюдением таксомоторных перевозок официальными перевозчиками, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Так, во время проверок инспекторы проверили более 150 автомобилей и выявили семь случаев нарушений. Таксисты управляли автомобилями, не имея при этом прав на вождение. Также было зафиксировано шесть случаев перевозки пассажиров без специального разрешения.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Всего с начала 2023 года в регионе выявлено более 1230 нарушителей среди таксистов. 14 из них не имели прав на управление транспортом, восемь человек находились в стране нелегально, а 280 человек незаконно возили пассажиров.

Напомним, в Свердловской области в результате проведенного рейда среди автомобилистов несколько десятков человек отстранили от вождения.

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