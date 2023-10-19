Отсутствие прав и разрешений. ГИБДД поймала нарушителей-таксистов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Основная задача рейда заключалась в пресечении нелегальных перевозок такси, а также в контроле за соблюдением таксомоторных перевозок официальными перевозчиками, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Так, во время проверок инспекторы проверили более 150 автомобилей и выявили семь случаев нарушений. Таксисты управляли автомобилями, не имея при этом прав на вождение. Также было зафиксировано шесть случаев перевозки пассажиров без специального разрешения.
Всего с начала 2023 года в регионе выявлено более 1230 нарушителей среди таксистов. 14 из них не имели прав на управление транспортом, восемь человек находились в стране нелегально, а 280 человек незаконно возили пассажиров.
Напомним, в Свердловской области в результате проведенного рейда среди автомобилистов несколько десятков человек отстранили от вождения.