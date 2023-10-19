Первоуральск без воды. Что известно к этому часу

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
На место аварии прибыли мэр Первоуральска Игорь Кабец вместе с руководителем «Водоканала» Артуром Гузаировым. Как отметил глава города, сейчас уже проведены раскопки магистрального трубопровода.
Произведен отвод воды помпой и определяется место прорыва. После того, как будет определена причина аварии, начнется ее устранение. До тех пор, пока аварию не починят, подача водоснабжения в городе будет ограничена, рассказал Кобец.
В прокуратуре Первоуральска организовали проверку по факту аварийной ситуации, в ходе которой будет дана оценка действиям мэрии и представителей «Водоканала» по организации бесперебойного предоставления жителям подвоза воды и других коммунальных ресурсов. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Глава Первоуральска Игорь Кабец доложил с утра, что за ночь причина утечки устранена и проведен ремонт.
Давление нормализуется, контролируем ситуацию, водоснабжение будет стабилизировано. После запуска воды в дома, возможно временное изменение цвета ресурса из-за отключения водоснабжения, — сообщил Игорь Кабец.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову по содействию мэрии Первоуральска для скорейшего устранения аварии. Главе города дано поручение обеспечить жителей города питьевой водой. Для этого придется задействовать ресурсы соседних городов, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.
В администрации города срочно начали искать подрядчика для проведения капитального ремонта водопровода, который оценили в 162,8 миллиона рублей. Определить поставщика запланировано 27 октября 2023 года. При этом ремонтные работы начнутся 1 мая 2024 года. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.
В связи со случившимся детей, которые ходят в детские сады, отправили домой, а школьников перевели на дистанционное обучение.
Напомним, еще в середине августа, после жалоб на плохое качество воды, министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отправил главу Первоуральска лично проверять ее в квартирах жителей. Однако уже в начале октября по той же причине было возбуждено уголовное дело по статье за халатность. По мнению прокуратуры, мониторинг не позволил обеспечить жителям качественную воду. При этом местный «Водоканал» получил штраф, а мэрии пришлось сделать перерасчет на 5,2 млн рублей.