Первоуральск без воды. Что известно к этому часу

Напомним, еще в середине августа, после жалоб на плохое качество воды, министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отправил главу Первоуральска лично проверять ее в квартирах жителей. Однако уже в начале октября по той же причине было возбуждено уголовное дело по статье за халатность. По мнению прокуратуры, мониторинг не позволил обеспечить жителям качественную воду. При этом местный «Водоканал» получил штраф, а мэрии пришлось сделать перерасчет на 5,2 млн рублей.