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112 тысяч жителей Первоуральска остались без воды из-за аварии

Первоуральск без воды. Что известно к этому часу

19 октября 2023, 03:38
Фото: 1MI

112 тысяч жителей Первоуральска остались без воды из-за аварии

В Первоуральске на Нижне-Сергинском водоводе произошел прорыв. ЧП случилось 18 октября 2023 года.

На место аварии прибыли мэр Первоуральска Игорь Кабец вместе с руководителем «Водоканала» Артуром Гузаировым. Как отметил глава города, сейчас уже проведены раскопки магистрального трубопровода.

Произведен отвод воды помпой и определяется место прорыва. После того, как будет определена причина аварии, начнется ее устранение. До тех пор, пока аварию не починят, подача водоснабжения в городе будет ограничена, рассказал Кобец.

В прокуратуре Первоуральска организовали проверку по факту аварийной ситуации, в ходе которой будет дана оценка действиям мэрии и представителей «Водоканала» по организации бесперебойного предоставления жителям подвоза воды и других коммунальных ресурсов. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Глава Первоуральска Игорь Кабец доложил с утра, что за ночь причина утечки устранена и проведен ремонт.

Давление нормализуется, контролируем ситуацию, водоснабжение будет стабилизировано. После запуска воды в дома, возможно временное изменение цвета ресурса из-за отключения водоснабжения, — сообщил Игорь Кабец.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову по содействию мэрии Первоуральска для скорейшего устранения аварии. Главе города дано поручение обеспечить жителей города питьевой водой. Для этого придется задействовать ресурсы соседних городов, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

В администрации города срочно начали искать подрядчика для проведения капитального ремонта водопровода, который оценили в 162,8 миллиона рублей. Определить поставщика запланировано 27 октября 2023 года. При этом ремонтные работы начнутся 1 мая 2024 года. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

В связи со случившимся детей, которые ходят в детские сады, отправили домой, а школьников перевели на дистанционное обучение.

Напомним, еще в середине августа, после жалоб на плохое качество воды, министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отправил главу Первоуральска лично проверять ее в квартирах жителей. Однако уже в начале октября по той же причине было возбуждено уголовное дело по статье за халатность. По мнению прокуратуры, мониторинг не позволил обеспечить жителям качественную воду. При этом местный «Водоканал» получил штраф, а мэрии пришлось сделать перерасчет на 5,2 млн рублей.

Жители села под Нижним Тагилом остались без воды из-за коммунальной аварии
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